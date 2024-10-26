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Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Bankalar ürün ve hizmet satılması adına başlattığı kampanyalar ay ay revize edilmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:12
Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Bankalar ürün ve hizmet satılması adına başlattığı kampanyalar ay ay revize edilmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra yeni müşteri odaklı olarak da bir çok kampanya açıklanıyor. Özellikle de kişiye özel olarak şekillenen kampanyalar, avantajları ile dikkatleri üzerine topluyor. Son yıllarda banka kampanyası deyince akla ilk gelen Akbank, Ekim ayı bitmeden yeni kampanyasını açıkladı. Sadece kendisine SMS giden müşteriyi ilgilendiren kampanya kapsamında bireysel kredi kartı sahiplerine yönelik %0 faizli Taksitli Avans sağlanacağı ifade edildi. Sadece 5 gün sürecek kampanyaya dahil olmak için son gün yarın. Bu kapsamda faizsiz kredi kullanımını sağlamak isteyen müşterinin elini çabuk tutup, yarına kadar tüm yönergeleri uygulaması gerekiyor.  

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

AKBANK FAİZSİZ NAKİT AVANS KAMPANYASI  

22-27 Ekim tarihleri arasında kredi kartı ile en ufak bir alışveriş yapan şanslı müşteriler, 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 20.000 TL'ye kadar, 3 ay vadeli, tamamen sıfır faizli taksitli avans kullanma fırsatı yakalayacak. Müşterilerin, en az bir alışveriş yaparak bu hizmetten yararlanma şansına sahip olacağı da ifade edilmiş bulunuyor.  

Kampanya için herhangi bir alt limit bulunmamakta. Ancak, taksitli avans kullanımı yalnızca 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Müşteriler, bu süre zarfında en fazla 20.000 TL tutarında avans çekebilecek.  

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kampanya bireysel kredi kartlarına özel olarak sunulurken, Taksitli avans işlemlerinde herhangi bir ek ücret alınmayacağı da kampanya detaylarında yer alıyor. 20,000 TL’ye kadar ödenecek olan nakit avans tutarının kredi kartı limitine göre verileceği bilgisi de sunulmuş bulunuyor.  

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