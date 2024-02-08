Kredi kartınızla vedalaşın! Artık bunları alamayacaksınız: Can sıkan haber geldi

Vatandaşlar Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelerle beraber kredi kartı kullanımına değinilirken kısıtlama geldiği açıklandı. Birçok şeyin kredi kartı ile alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kredi kartı faiz oranlarının ihtiyaç kredisi faiz oranlarının altında kalması nedeniyle kredi kartından alışverişler bugünlerde daha da yükselişe geçti. En fazla yapılan alımlar ise altın ve döviz alımları olduğu incelemeleri yapıldı.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarının taksitlerine kısıtlama geleceğine ve tamamen kaldırılacağına değinirken kredi kartı taksit yapılan tek ülke olduğumuzu belirtti. Bankalar, vatandaşların ekstrelerine yeni uyarı kodu verilirken kredi kartından altın, döviz veya kripto para alımlarının vadesi gelmemiş kredilerinin kredi kartı ile kapatılarak makul gerekçeleri olmayanlar transferler ve nakit çekme limiti aşanların kartı kapatılacağı haberi verildi.

