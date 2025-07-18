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Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Yeni düzenleme ile Türk Lirası kredilerinde KKDF sıfırlandı, döviz ve altın kredilerine ise yeni maliyet eklendi. Milyonlarca vatandaşı sevindirdi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 13:45
Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Kredilere Sil Baştan Düzenleme!

Türkiye ekonomisinde, milyonlarca vatandaşı ve reel sektörü doğrudan etkileyecek tarihî bir adım atıldı. 18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile krediler üzerinden alınan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) oranları köklü bir değişim geçirdi.

Kredi Kesintileri Değişti

Gece yarısı yayımlanan bu kararla birlikte, bankalar ve finansman şirketleri tarafından kullandırılan kredilerdeki KKDF kesintisi, döviz ve altın kredilerinde %1 olarak belirlenirken, diğer tüm krediler için bu oran %0'a indirildi.

Tüketici Kredilerinde Tarihî İndirim

Yeni düzenlemenin tüketici kredileri üzerindeki etkisi ise büyük. İhtiyaç, taşıt ve diğer bireysel kredilerde yapılan indirimle birlikte, daha önce %15 gibi yüksek bir oranda alınan KKDF uygulaması tamamen kaldırıldı. Bu durum, kredi çekmeyi planlayan veya yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar için maliyetlerin gözle görülür şekilde düşmesi anlamına geliyor. Örneğin, 100.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisinde, faiz ödemeleri üzerinden artık KKDF yükü olmayacak.

Döviz ve Altın Kredilerinde Kesinti De Değişti

Kararın diğer önemli ayağı ise döviz ve altın cinsinden kredilere getirilen yeni uygulama. Daha önce KKDF kesintisi bulunmayan bu kredi türlerine, bugünden itibaren kullandırılacak yeni krediler için %1 oranında bir kesinti uygulanacak.

Tüketici kredilerindeki sıfır KKDF uygulamasının, kredi talebini ve kullanım hacmini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

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