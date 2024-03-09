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Kredili mevduat hesabı olan hapı yuttu! Bu karar evlere ateş düşürecek

Kredili mevduat hesabı olanlara uyarılar yapılırken bu karar üzerine tedirgin bekleyiş başladı. Türkiye'deki kredili mevduat hesabı kullananların sayısında artış yaşanırken tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 09.03.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 07:00
Kredili mevduat hesabı olan hapı yuttu! Bu karar evlere ateş düşürecek

Türkiye'deki yüksek enflasyon vatandaşları kredilere, kredi kartlarına ve kredili mevduat hesaplarını kullanmaya yöneltti. Vatandaşlar düşük zam oranlarından ötürü borçlanmak zorunda kalındı. Son 1 yıl içerisinde mevduat hesabını kullananların sayısı 2 milyon yeni kullanıcı olurken toplam kullananların sayısı 20 milyonu geçti.

UZMANLARDAN KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARINA UYARI
Finans uzmanları vatandaşları uyarırken yakanızı kurtaramayacağınız bir mekanizma işlemeye başlanabileceği ifade edildi. Bankalar kredili mevduat hesabı paranız olmasa bile sağlanan limit dahilinde nakit para çekilmesine izin veriliyor.
kredli mevduat hesabı
2022 senesinde 27 milyon olan kredili mevduat kullanan kişi sayısı 28 milyon 800 bine kadar artış yaşanırken vatandaşlar borçlanmak için yöntemler tercih edildi. Maaşlar kredili mevduat hesabına giriş yapılıyor. Kredili Mevduat Hesaplarından çekilen para da 1 yılda yüzde 143 artarak 175 milyar TL artış gösterdi.

BAŞINIZI DERTE SOKABİLİRSİNİZ
Uzmanlar Kredili Mevduat hesabı kullananlara uyarı yapılırken Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, faizin başınıza dert açabileceğine değindi. Bu duruma karşılık olarak sıkıntılı olduğunu ifade ederken ödeme ya da temerrüt durumunda bir sıkıntı olduğunda faiz yatırımlarına tahminler uygulanırken maliyet sizin karşınıza gelerek yakanızı kurtaramayacağına dair işlemeye değinildi.

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