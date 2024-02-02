Kripto paralarda devran tersine döndü! Bu altcoinler 1000 dolara uçmaya hazırlanıyor!

Yılın ilk günlerine giriş yaptığımız şu zamanlar da yatırımcılar kripto paranın nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyorlar. Kripto para birimleri bir yükseliş bir düşüş eğilimi gösteriyor. Yılın ilk günlerinde Altcoin için son durumlar nasıl olacak. Detaylar haberimizde…







BU 3 ALTCOİN GÜÇLÜ YÜKSELİŞLE 1.000 DOLARA ULAŞABİLİR!

Son zamanlarda SEC, ilk spot Bitcoin ETF'sini onayladı. Buna rağmen kripto pazarındaki birçok varlık hala daha zor dönemlerden geçiyor. Ancak bazı altcoin projeleri umut verici görünüyor ve 2024 yılına kadar yüksek fiyat hedeflerine ulaşacak. Kripto analisti Ana Zirojeviç bunu akılda tutarak 2024 yılında 1.000 USD civarına ulaşma potansiyeline sahip 3 token belirledi.

POTANSİYELİ EN YÜKSEK ADAY: BİNANCE COİN (BNB)

Gerçekten de, kripto endüstrisindeki başka hiçbir varlığın 2024 yılına kadar 1.000 dolara ulaşma olasılığı Binance Coin'den (BNB) daha fazla olamaz. Özellikle ünlü kripto para borsalarının yerel token'ları söz konusu olduğunda! Binance'in ekosistemindeki birçok iyileştirmeyi memnuniyetle karşılamasıyla BNB son haftalarda kazanç elde ediyor. Bu altcoin, yazının yazıldığı sırada 296,95 dolardan el değiştiriyordu. Son 24 saatte %0,46 artış kaydetti ve önceki yedi gündeki %3,99'luk düşüşü tersine çevirdi. Ayrıca geçen ay %12,46'lık kümülatif kazanca da katkıda bulundu.

İKİNCİ SIRADAKİ POTANSİYELİ YÜKSEK ALTCOİN: QUANT (QNT)

Quant (QNT) son haftalarda BNB'nin tersi yönde hareket ediyor. Ancak CoinCodex'in yapay zeka (AI) algoritması, ekibin farklı Blockchain ağları arasındaki birlikte çalışabilirliği iyileştirme çabaları sayesinde 800 dolar bölgesinde başarılı bir yıl öngörüyor. Son verilere göre Quant şu anda 108,84 dolardan işlem görüyor. Bu, altcoin'in geçen haftaki %7,74'lük kaybını yansıtıyor. Ek olarak, token geçen ay %18,36 oranında bir düşüş gördü. Ancak gün içinde %6,82 oranında kazanç kaydetti.

SON SIRADA BİTTENSOR (TAO) VAR

Bittensor (TAO) nispeten yeni bir kripto varlığıdır. Ancak yapay zekaya yönelik hâlâ yüksek olan ilgiden faydalanıyor. Altcoin projesi, işbirliği içinde eğitilmiş makine öğrenimi modelleri için blockchain tabanlı bir test platformu sağlamayı ve geliştiricileri için ödüller oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca yapay zeka için güvenli ve şeffaf bir pazar yaratmayı vaat ediyor. TAO son günde %20'nin üzerinde artış gördü. Token haftalık grafikte %11'den fazla artış gösterdi. Ayrıca fiyatları geçen aya göre yaklaşık %15 oranında artırdı. TAO bu yazının yazıldığı sırada 305,11 dolardan işlem görüyor.

Her şey göz önüne alındığında, yukarıdaki altcoin projelerinin 1.000 dolarlık fiyat hedefine ulaşma şansı oldukça yüksek. Ancak bu sektörde gelecekteki fiyatları tahmin etmek, değişken doğası nedeniyle zor bir iştir. Bu nedenle kendi araştırmanızı yapmanız ve riskleri tartmanız önemlidir.

Yazıda yer alan görüş ve tahminler analistlere ait olup yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı tavsiye ederiz.

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