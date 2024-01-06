Kripto parası olanın etekleri tutuşacak! Bu yorum Bitcoin'deki tüm gidişatı değiştirecek!

2024 yılına dair kripto para piyasasında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. 2023'te en çok kazandıran Bitcoin, 2024'te de yatırımcıları heyecanlandırmaya devam ediyor.

1 Ocak 2023'te 310 bin 370 lira seviyesinde olan Bitcoin, 2023 boyunca sürekli bir yükseliş trendi izleyerek değerini üç katına çıkardı. 1 Ocak 2024 itibarıyla ise Bitcoin'in değeri 1 milyon 252 bin 985 lira oldu. Bu durum, 2023 yılı başında Bitcoin alan bir yatırımcının 1 sene içinde 942 bin lira kar elde ettiği anlamına geliyor.

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Ancak, 2023 yılında Bitcoin'in daha fazla yükselme potansiyeli olduğu düşünülse de, sektörde yaşanan bazı çalkantılar bu yükselişin önüne geçti. FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried'in suçlu bulunması ve Binance CEO'su Chanpeng Zao'nun büyük bir ceza alması ve istifa etmesi gibi olaylar, piyasada dalgalanmalara neden oldu.

2024 yılı için yapılan yeni tahminlere göre, ABD'nin ilk Bitcoin ETF'sini kabul etmesi bekleniyor. Ayrıca, 2024 yılında gerçekleşecek olan Bitcoin halving olayı da fiyatları etkileyecek bir faktör olarak öne çıkıyor. Her 4 yılda bir gerçekleşen bu olay, Bitcoin arzının korunmasını sağlayarak fiyatların artmasına katkıda bulunuyor.

Uzmanlar, 2024 yılında Bitcoin'in 60 bin ila 100 bin dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Mark Mobius, ilk ETF onayının ardından Bitcoin'in 60 bin dolara çıkabileceğini belirtirken, Bit Mining'in baş ekonomisti Youwei Yang 75 bin dolara, CoinShare araştırma başkanı James Butterfill 80 bin dolara, Nexo'nun kurucu ortağı Antoni Trenchev 100 bin dolara çıkabileceğini söylüyor.

En çılgın tahmin ise CoinFund'dan geldi. Firmanın yönetici ortağı Seth Ginns, Bitcoin'in bu sene 500 bin dolara çıkabileceğini öngörüyor. Kripto para piyasasında yaşanan bu gelişmeler, yatırımcıları ve uzmanları heyecanlandırarak geleceğe dair büyük beklentiler oluşturuyor.