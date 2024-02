Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Piyasada bu coinler zirveye koşuyor! Kazanmak istiyorsanız mutlaka alın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU COİNLER YÜKSELİŞTE

Kripto para piyasasında Bitcoin fiyatlarının 52 bin dolara yükselmesinden sonra yükselişin ne kadar süreceği yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kripto para analisti yükselişe geçecek 7 alt coinle ilgili önemli açıklamalar yaptı. The Flow Horse isimli analist kripto para piyasasında çılgınlık dönemi yaşanacağını ve Bitcoin fiyatlarının 10 bin dolardan 64 bin dolara yükseldiği 2020 senesinde yükseliş fiyatlarına benzer bir yükseliş yaşanacağını tahmin ettiğini söyledi. Aynı zamanda alt coinlerde de piyasa değeri yüzde 1000 oranında artış yaşadı.





Bu dönemde alt coin piyasası 73 milyar dolardan 793 milyar dolara yükseldi. The Flow Horse konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Şu an yine aynı yoldayız. Bu sebeple son zamanlarda yaşanan coşku dönemlerinin ve herhangi bir geri çekilme durumunun daha büyük bir eğilim ve hayal edilemeyen birçok şart içinde küçük ölçekli anlaşılması gerektiğini söyledim. Bugünden itibaren MINA, SUI, AVAX, SOL, RNDR, WIF, NEAR coinlerinin hızlı atlar şeklinde yükseleceğini söylüyorum. Bitcoin çok daha fazla yükselmesini bekliyorum. Hızlı atlara bakıldığından emin olmak gerekiyor ve piyasanın yatırımcılara gösterdiği şeyi, üçüncü sıradaki gecikmeli oyunu arayıp alt etmeye çalışan aptal yatırımcılardan olmayın.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.