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Maaş zammı 6 aylık açıklandı: 18 Mart'ta 1915 TL ikramiye onayı verildi!

2024 yılı zam belirleme toplantıları devam ediyor. Belediye zamları çok merakla araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 12:47
Maaş zammı 6 aylık açıklandı: 18 Mart'ta 1915 TL ikramiye onayı verildi!

2024 yılı zamları açıklanmaya devam ediyor. Hükümet tarafından belirlenen zam, çalışan için taban oran uygulaması olarak devreye girerken, özellikle de belediyeler bu konuda seçim senesi olması sebebiyle bir adım önde seyrediyor. Belediye personeline yapılan zam oranlarının belirlenmesi adına toplu iş görüşmeleri düzenlenirken, bu görüşmelerde sosyal haklara yönelik de iyileştirmeler söz konusu oluyor. Seçimlere 1 aydan az bir vakit kaldı. Belediye başkanları, özellikle de belediye personeli ve yakınlarının oylarını kaybetmemek adına toplu görüşmelerde zam oranını kallavi derecede arttırabiliyor. Bu kapsamda 4 senenin rekor zamları açıklanmaya devam ediyor.

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BELEDİYE ZAMLARI AÇIKLAMASI

Ocak ayından beri belediye personelinin zammı ile alakalı sendika ve belediye yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerde alınan kararlar sendika ve belediye başkanları tarafından kamuoyuna sunuluyor. İmzaların atıldığı zamlar ise en düşük yüzde 50 olarak açıklanmaya devam ediyor.

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ÇANAKKALE BELEDİYESİ ZAMMI

Geçtiğimiz gün Çanakkale Belediyesi ile bağlı bulunulan sendika arasında varılan mutabakat personelin cebini dolduracağa benziyor. TÜM BEL-SEN sendikasının dahil olduğu toplantıda en düşük personel maaşının 42 bin liraya yükseltildiği belirtildi. Öte yandan çalışana özel olarak ikramiye ve sosyal haklar konusunda da açıklama yapıldı. Belediyede çalışan 333 memur, Katı Atık Yönetim Birliği’nde çalışan 6 memur olmak üzere toplam 339 memurun maaşının 42 bin lira üzerine çıkartılacağı konusunda imzaların atıldığı belirtildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde de 1915 TL ikramiye ödenmesine karar verildi. Günlük yemek parasının 150 TL'ye yükseltildiği de belirtilirken, maaşlar ile birlikte ödeneceği de açıklandı.

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