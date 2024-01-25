Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik 15.000 TL! Başvuran parayı kapacak

Emekli müşterilere tek başvuruya 15 bin TL ödeme yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 15 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşlar en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı araştırmaya devam ediyor. Yeni senenin gelmesiyle ve maaşlara yapılan zamlar sonrasında bankaların promosyon teklifleri de yükseldi. Emekli vatandaşların bankaların promosyon teklifinden faydalanabilmesi için bankaya maaşını taşıması ve üç sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Türkiye Finans Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 12 bin 500 TL ve kredi kartı harcaması yapan müşterilere ek 2 bin 500 TL promosyon ödemesi yapıyor.





Garanti BBVA emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşteirlere 8 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi ve kredi kartı harcamaları ve otomatik fatura talimatlarına özel ek ödemeler yapıyor. Akbank emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere 10 bin TL'ye varan nakit promosyon ve Axess ya da Wings kredi kartına tanımlanan otomatik fatura talimatlarına 2 bin TL chip-para ödemesi yapıyor. Yapı Kredi Bankası emekli müşterilerine 9 bin TL'ye varan, QNB Finansbank 8 bin TL'ye varan nakit promosyon ve kredi kartına 1.200 TL senelik indirim fırsatı sunuyor. İş Bankası emekli müşterilerine 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi ve aidatsız kredi kartı fırsatı sunuyor. Halkbank 5 bin 250 TL2ye varan, Ziraat Bankası 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.