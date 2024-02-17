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Maaşlara artı bin lira destek+ 1,5 aylık zam farkı ilk maaşta ödenecek

Maaş zamları 2024 yılının ekonomi gündemini oluştururken, asgari ücret, emekli ve memur zamları akabinde belediyeler, kuruluşlar ve özel sektör zamları da merakla takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 13:41
Maaşlara artı bin lira destek+ 1,5 aylık zam farkı ilk maaşta ödenecek

Ülke geneli zam açıklamaları Şubat ayının 2. yarısına girdiğimiz şu günlerde hala devam ediyor. Maaş zamları 2024 yılının ekonomi gündemini oluştururken, asgari ücret, emekli ve memur zamları akabinde belediyeler, kuruluşlar ve özel sektör zamları da merakla takip ediliyor. Belediye zamları özellikle Mart seçimleri öncesine yetiştirilmeye çalışılıyor. Koltuğuna hakim olmak isteyen belediye başkanları bu kapsamda zam oranını kallavi denilecek derecede arttırabiliyor.

BELEDİYE ZAMMINA FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

Yüzde yüz üzeri zam açıklamalarına istinaden, toplu sözleşme harici enflasyon zamları, fark ödemeleri ile sosyal destek zam toplantıları sonucunda varılan mutabakatlar da merak konusu oluyor.

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 Son olarak geçtiğimiz gün düzenlenen belediye toplantısı sonrasında en düşük zammın 35 bin liranın üzerinde olmasına karar verilirken, Ocak- Şubat 15 arası fark ödemelerin de ilk maaşlarda hesaplara aktarılacağı bilgisi verildi. Söz konusu belediye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak açıklanırken, işçiler toplantı salonunu adeta davul ve zurnalare ile bastığı görüntüleri ortaya çıktı. İlk 34.040 TL olarak açıklanan maaş ücretlerine artış taleplerinin geldiğini belirten Başkan değerlendirme sonrasında artı bin lira artış ile bu tutarı 35.040 olarak güncellediklerini sözlerine ekledi.

EN DÜŞÜK BELEDİYE İŞÇİSİ MAAŞI

10,500 personeli yakından ilgilendiren gelişmelerde varılan mutabakat sonrasında en düşük işçi maaşı 35 bin 40 TL olarak revize edildi. Hizmet-İş Sendikası ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasından düzenlenen toplantı sonrasında açıklama yapıldı. tüm yevmiye ve sosyal haklara zam yapıldığı açıklamasına istinaden geriye dönük ödeme yapılacağı da belirtildi. Yapılan açıklama da 1 Ocak 2024’ten itibaren zammın geçerli olacağı söylendi. Öte yandan belediye iştirak olan İSU ve Belde AŞ’de çalışan personeli ilgilendiren toplu sözleşmede işçilerin en düşük günlük ücreti 640 TL’den bin 130 liraya çıkartılırken, 92 TL olan yemek ücreti 157 TL’ye yükseltildi. 50 TL olan yol ücreti de 80 TL oldu.

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