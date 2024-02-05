Maaşlara son dakika iyileştirme! Yüzde 80 zamlı ödemeler Şubat'ta yapılacak

2024 yılı zam açıklamaları devam ediyor. Bu kapsamda en çok dikkat çeken ve en tartışılan zam konusu emekli zammı olurken, son yapılan düzenleme ile birlikte Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları eşitlenmiş bulunuyor. Emekliye ek zamdan oluşan ödemelerin 6 7 Şubat'ta hesaplarına aktarılacağı açıklaması da Bakan Vedat Işıkhan tarafından yapılmış bulunuyor. Emekli zammı şaibesinin akabinde en dikkat çeken diğer zamlar da belediye zamları olarak karşımıza çıkıyor. Seçim senesi olması sebebiyle belediye zamları enflasyon rakamlarının kat be kat üzerinde açıklanırken, çalışanının enflasyon karşısında ezilmemesi adına gerek sendikaların gerekse de belediye yetkililerinin hummalı çalışmaları devam ediyor. Ocak ayından beri belediye maaş zamları açıklanmaya devam ediyor. Çok sayıda belediye zammı genel olarak yüzde 60 ortalamada yer alırken, maaşların en düşüğü ise 25 bin - 30 bin arasında değişkenlik gösteriyor.





BELEDİYE ZAMLARI 2024

Son zam açıklaması yapan belediye Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak karşımıza çıkıyor. Sene başı itibari ile çalışan, maaş ve haklarına sağlanacak olan iyileştirmeler konusunda Toplu İş Görüşmelerini yakından takip ediyor. Her belediye bağlı bulundukları sendikalar ile görüşmelerini sürdürürken, Antalya Büyükşehir Belediyesi zam oranı açıklaması da yüzde 80 olarak yapılmış bulunuyor. Yapılan zamma ek iyileştirmelerin de gündemde olduğu belirtilmiş bulunuyor.





ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZAMMI

Antalya Büyükşehir Belediye Toplu İş Görüşmesi sonrasında Başkan Muhittin Böcek tarafından çalışanına müjdeli haber açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada maaşlara yüzde 80 zam yapıldığı bilgisi paylaşılırken, 15.500 TL civarında olan en düşük işçi maaşının da 28.000 TL’ye yükseldtildiği belirtildi. Öte yandan kadrolu çalışan maaşlarında da yapılan iyileştirme sonrasında 23.400 TL'den 40.000 TL'ye çıktığı açıklandı.