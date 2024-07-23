Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

Ankara İli, Mamak İlçesi, Aşık Veysel Mahallesi 316. Sokak’ta yer alan 2 numaralı Battal Yalçın Apartmanı’na ait 3 numaralı taşınmaz satışa sunulmuştur. Tapu kaydında Aşık Veysel-İmar Mahallesi 6650 ada, 12 parselde kayıtlı olup, 573 metrekare yüzölçümüne sahiptir. Bu taşınmaz, 80/573 arsa paylı olup, 2. kat 3 numaralı mesken ve ek olarak 3 numaralı kömürlük ile birlikte satışa çıkarılmıştır.

Taşınmazın bulunduğu bina, 2 bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşmaktadır. 2. bodrum katında kapalı otopark bulunmakta olup, her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bilirkişi raporuna göre, fiili durumda 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, WC ve 2 balkondan oluşmaktadır. Isınma sistemi doğalgaz kombi ile sağlanmakta olup, net kullanım alanı 98 metrekare ve balkon alanları 6 metrekare olarak ölçülmüştür.

Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/09/2023 tarihli ve 966414 sayılı cevabi yazısına göre, taşınmazın imar durumu 1/1000 ölçekli olup, konut alanı olarak belirlenmiştir. İnşaat tarzı blok olup, kat adedi bodrum hariç 3 kat, saçak seviyesi 9.50 metre ve yola mesafesi 7.00 metre, inşaat derinliği ise 20.00 metre olarak belirtilmiştir.

DEĞER VE KDV ORANI

Taşınmazın muhammen bedeli 1.600.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, KDV oranı %1’dir. Tapu kaydındaki şerhler aynen geçerlidir.





Artırma Bilgileri

1. ARTIRMA

Başlangıç Tarihi ve Saati: 30/09/2024 - 13:30

Bitiş Tarihi ve Saati: 07/10/2024 - 13:30

2. ARTIRMA

Başlangıç Tarihi ve Saati: 31/10/2024 - 13:30

Bitiş Tarihi ve Saati: 07/11/2024 - 13:30

(İcra ve İflas Kanunu m.114 ve m.126)

