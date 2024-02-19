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Marketten bu kartla alışveriş yapan yaşadı! Tam 450 TL'si hesaba iade edilecek

Vakıfbank, şubat ayının ilk günü başlayıp son güne kadar sürecek 450 TL'lik Worldpuan market alışverişi kampanyasını resmi internet sitesinden duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 17:12
Marketten bu kartla alışveriş yapan yaşadı! Tam 450 TL'si hesaba iade edilecek

Mevcut kampanya ve ilgili anketler Şubat ayının ilk gününden itibaren Vakıfbank müşterileri ve yeni müşteriler tarafından yürütülmektedir.

Worldpuan ve çeşitli bölgelerdeki alışverişlerde sunulan indirimlerle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Vakıfbank, gıda pazarında alışverişlerde 450 TL Worldpuan hediye etme imkanını duyurdu. Şubat ayı ortasında başlayacak kampanyanın fırsatlarından ve detaylarından kimlerin yararlanacağını merak ediyoruz. Vakıf Bank ayrıca resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme açıklamasında da bir açıklama yaptı.

Vakıfbank'tan 450 TL Worldpuan Kampanyası

Marketten bu kartla alışveriş yapan yaşadı! Tam 450 TL'si hesaba iade edilecek

1 Şubat'ta başlayan ve 29 Şubat'a kadar sürecek kampanya kapsamında, Vakfbank World Kart'ınızı kullanarak manav, kasap, manav ve şarküteri sektörlerindeki World üyesi işletmelerde tek seferde 600 TL'nin üzerinde harcama yapabilirsiniz. Miktarlar her ilk satın alma işlemi için geçerlidir. 600 TL üzerinde alışverişlerde 30 TL, toplamda da 450 TL Worldpuan hediye edilecek.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre Worldpuan alabilmek için World POS'tan alışveriş yapmanız gerekiyor. Promosyonlar müşteri bazında geçerli olup, ek kart ve sanal kart kullanılarak yapılan alışverişler de promosyona dahildir. Ana metinde yer alan bilgiye göre aynı iş yerinde aynı gün içerisinde 600TL ve üzeri alışveriş yapmanız durumunda toplam 450TL World Puan kazanacağınız tek bir kampanya olacaktır.

Vakıfbank'ın Güncel Kampanyaları Şubat 2024

Vakıfbank'a kayıtlı cep telefonu numarasından GIDA'ya girip boşluk bıraktıktan sonra kredi kartının son 6 hanesini SMS 5724 olarak veya Vakıfbank Cep Cepte Kazan bölümünden göndererek katılanlar bu fırsattan yararlanabilir.

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