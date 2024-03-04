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Mart ayında zamlı ödeme! 7600 TL hesaplara aktarılıyor

Mart ayında destek ödemeleri ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 18:56
Mart ayında zamlı ödeme! 7600 TL hesaplara aktarılıyor

Hükümet tarafından gelirli ihtiyaç sahibi hanelere bir çok destek sağlanıyor. Sağlanan destekler ihtiyaca göre şekillenirken, kimi destekler de memur maaş zammı katsayısınca artış gösterebiliyor. Yeni yılda memur ayapılan yüzde 49,25'lik zamdan bir çok destek nasibini almış bulunurken, İlk zamlı ödemeler Şubat ayında hak sahibinin hesabına aktarılmıştı. Şubat ayı aktarımlarının tamamlanması akabinde de Mart ayı ödeme tarihlerine gözler çevrilmişti. 

Devlet tarafından dar gelirli ihtiyaç sahibi hanelere birçok kalemde destek ödemesi yapılıyor. Yeni yıl itibariyle memur maaşlarına yapılan zam oranında kimi desteklerde %50 artarken Özellikle de evde bakım maaşı ödemeleri ay ay merakla takip ediliyor. 

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EVDE BAKIM MAAI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz sene 5.097 TL olarak ödenen evde bakım yardımı 7608 TL'ye yükseltildiği açıklanmıştı. Şubat ayında hesaplara yapılan zamlı ödeme akabinde, evinde bakıma muhtaç yaşlı bakan ya da engelli kişilere bakan hak sahibi birey 7.608 TL evde bakım maaşının mart ayı ödeme tarihinİ araştırmaya başladı. Evde bakım maaşı bilindiği üzere e-devlet sistemi üzerinden ya da SMS yolu ile kontrol edilebilmekte. Şubat ayında zamlı olarak hak sahiplerine aktarılan evde bakım maaşı ödemeleri Mart ayında hangi tarihte hesaplara aktarılacak... işte detaylar 

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Aylık maaş olarak hak sahibi bireyin hesaplarına aktarılan evde bakım maaşı Mart ayında da Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi, ayın ikinci yarısı itibarıyla hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından hesaplara aktarılan tarih ve tutar ile alakalı açıklama yapılıyor

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı sorgulamak için e-devlet Platformu en kolay öğrenme yolu olarak karşımıza çıkarken, e-devlet üzerinden ''Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama'' sayfasından hesaplara aktarılan tutar öğrenilebiliyor. Öte yandan evde bakım maaşı SMS yolu ile de sorgulanabiliyor. Cep telefonlarından SMS bölümüne büyük harflerle BAKİYE yazan hak sahibi birey 4747'ye SMS atarak sorgulama işlemini tamamlayabiliyor

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