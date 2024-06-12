Memurlara 1 sene boyunca sosyal destek onayı! Maaş ek 8500 TL ödenecek

Zaman zaman belediye memurlarının maaşları arasında dengesizlik ve düzensizlik söz konusu zamlar akabinde oluşabiliyor. Memur ve sözleşmeli çalışan arasındaki makas daralabilirken, çalışan memur hakların devreye girmesi ve maaş düzenlemesi konusunda taleplerini gün gün iletiyor. Son olarak Uşak Belediyesi, çalışanlar arasındaki gelir dengesizliğini gidermek amacıyla önemli bir adım attı. Bu kapsamda kadrolu çalışan memurun haklarının korunması adına sosyal denge tazminatı adı altında ay ay ödeme yapılacak. Yapılan anlaşma sonrasında her ay yapılacak olan tazminat tutarının 8500 TL olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Özkan Yalım ile bağlı bulunulan sendika arasında geçtiğimiz aylarda varılan mutabakat kapsamında tüm kadrolu memurlara 1 yıl süreyle aylık 8500 TL brüt sosyal denge tazminatı ödenecek.





Söz konusu sosyal denge tazminatı için yapılan hesaplamada maaşın yüzde 120si kadar tutarın 1 sene boyunca her ay ödemesinin 8500 TL’ye tekabül ettiği belirtildi. Bu sayede, belediye çalışanlarının gelirleri arasındaki fark azaltılacak ve ekonomik sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor. Öte yandan kadrolu ve sözleşmeli çalışan arasında da maaş farkının oluşturulması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından verilen müjde kapsamında her ay alınan maaşlara istinaden söz konusu artı ödemenin maaşa ek olarak hesaplara aktarıldığı bilgisi verildi. Çalışanlarını düşünen belediye anlayışı ile yola devam ettiklerini açıklayan Yalım, özellikle de iş gücünün artacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.





SOSYAL DENGE TAZMiNATI NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektörde de sağlanan sosyal denge tazminatı, çalışanlar arasındaki iş gücü ve kıdem dengesinin korunamsı adına yapılan ek zam ya da ek ödeme olarak bilinmektedir. Uşak Belediyesi'nin bu tazminatı uygulama amacı, belediye memurlarının maaşlarını diğer kamu çalışanlarına yaklaştırmak olarak açıklanırken, memurların yaşam standartlarını iyileştirmenin de hedef olduğu belirtilmiştir.