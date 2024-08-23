Mevduat faiz oranlarına güncelleme geldi! İşte paranıza en yüksek faiz veren bankalar ve oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutma kararı, bankaların mevduat faiz oranlarını da doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, enflasyon oranının üzerinde getiri sağlayan mevduat faiz oranlarıyla kazançlarını artırmayı hedefliyorlar. Bu durumda, farklı tutarlarda mevduat yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve getiriler büyük önem taşıyor. Peki, 50 bin, 250 bin ve 1 milyon Türk Lirası için 32 günlük vadeli mevduat faiz getirileri nasıl olacak?

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI FAİZ KARARININ MEVDUAT ORANLARINA ETKİSİ

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde tutma kararı, bankaların sunduğu mevduat ürünlerinin faiz oranlarını belirlemede kilit rol oynuyor. Son yapılan duyuruya göre, bankalar 1 aydan 1 yıla kadar değişen vadeler için farklı faiz oranları sunuyorlar. Bu oranlar şu şekilde:

1 Aylık Vadede: %53,82

%53,82 3 Aylık Vadede: %59,21

%59,21 6 Aylık Vadede: %52,57

%52,57 1 Yıllık Vadede: %52,52

%52,52 1 Yıldan Uzun Vadede: %37,31

Son dönemde enflasyonun düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte, uzun vadeli mevduat faiz oranlarında belirgin bir gerileme yaşandı. Bu durum, özellikle bir yıllık vadeli mevduatlarda faiz oranının %48,66'dan %37,31'e düşmesiyle kendini gösteriyor. Ancak kısa vadeli faiz oranları, özellikle 32 günlük vadeler için istikrarlı bir şekilde yüksek kalmaya devam ediyor.

50.000 TL MEVDUAT İÇİN 32 GÜN VADELİ FAİZ GETİRİSİ

50.000 TL yatırım yapan bir yatırımcı için, bankalar arasında en yüksek faiz oranını sunan CEPTETEB ve Alternatif Bank dikkat çekiyor. Bu bankalar, %53 faiz oranıyla 32 günlük vadede yatırımcılara cazip getiriler sağlıyor. Bu oranla, 50.000 TL yatırımı olan bir kişi 2.149 TL net faiz getirisi elde ediyor. Vade sonunda ise toplamda 52.149 TL birikime ulaşmak mümkün.

Bununla birlikte, Fibabanka da %52 faiz oranı ile yatırımcılara 32 günlük vadede 2.108 TL net getiri sunuyor ve vade sonunda 52.108 TL'lik bir birikim sağlıyor.

250.000 TL MEVDUAT İÇİN 32 GÜN VADELİ FAİZ GETİRİSİ

Yatırım tutarı arttıkça, faiz getirisi de orantılı olarak yükseliyor. 250.000 TL’lik bir yatırımı olan yatırımcılar için CEPTETEB ve Alternatif Bank %53 faiz oranıyla yine en yüksek getiri sağlayan bankalar arasında yer alıyor. Bu bankalarda, 250.000 TL yatırımı olan bir kişi 10.745 TL net getiri elde ederken, vade sonunda toplamda 260.745 TL'lik bir birikime ulaşabiliyor.

ING Bank ise %51 faiz oranı ile yatırımcılara 10.340 TL net getiri sunuyor ve vade sonunda toplam 260.340 TL'lik birikim sağlıyor.

1 MİLYON TL MEVDUAT İÇİN 32 GÜN VADELİ FAİZ GETİRİSİ

Büyük yatırım tutarları için ise tablo daha da ilginç hale geliyor. 1 milyon TL'lik yatırım için yine CEPTETEB ve Alternatif Bank %53 faiz oranıyla en yüksek getiriyi sunan bankalar arasında yer alıyor. Bu bankalarda, 1 milyon TL yatırımı olan bir kişi 32 gün sonunda 42.981 TL net getiri elde ederken, vade sonunda toplam 1.042.981 TL'lik bir birikime ulaşabiliyor.

ING Bank ise %51 faiz oranıyla 41.359 TL net getiri sunarak, vade sonunda 1.041.359 TL birikim sağlıyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANINI SUNAN BANKALAR

50.000 TL, 250.000 TL ve 1 milyon TL’lik yatırımlar için en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar CEPTETEB ve Alternatif Bank olarak öne çıkıyor. Her iki banka da bu yatırımlar için %53 faiz oranı sunuyor. Bu oran, kısa vadede enflasyonun üzerinde kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor.

İşte farklı tutarlar ve bankalar arasında karşılaştırmalı sonuçlar:

32 Gün Vadeli 50.000 TL Mevduat:

CEPTETEB ve Alternatif Bank: Faiz Oranı %53,00, Net Getiri 2.149 TL, Vade Sonu Tutar 52.149 TL

Faiz Oranı %53,00, Net Getiri 2.149 TL, Vade Sonu Tutar 52.149 TL Fibabanka: Faiz Oranı %52,00, Net Getiri 2.108 TL, Vade Sonu Tutar 52.108 TL

32 Gün Vadeli 250.000 TL Mevduat:

CEPTETEB ve Alternatif Bank: Faiz Oranı %53,00, Net Getiri 10.745 TL, Vade Sonu Tutar 260.745 TL

Faiz Oranı %53,00, Net Getiri 10.745 TL, Vade Sonu Tutar 260.745 TL Fibabanka: Faiz Oranı %52,00, Net Getiri 10.542 TL, Vade Sonu Tutar 260.542 TL

Faiz Oranı %52,00, Net Getiri 10.542 TL, Vade Sonu Tutar 260.542 TL ING: Faiz Oranı %51,00, Net Getiri 10.340 TL, Vade Sonu Tutar 260.340 TL

32 Gün Vadeli 1 Milyon TL Mevduat:

CEPTETEB ve Alternatif Bank: Faiz Oranı %53,00, Net Getiri 42.981 TL, Vade Sonu Tutar 1.042.981 TL

Faiz Oranı %53,00, Net Getiri 42.981 TL, Vade Sonu Tutar 1.042.981 TL Fibabanka: Faiz Oranı %52,00, Net Getiri 42.170 TL, Vade Sonu Tutar 1.042.170 TL

Faiz Oranı %52,00, Net Getiri 42.170 TL, Vade Sonu Tutar 1.042.170 TL ING: Faiz Oranı %51,00, Net Getiri 41.359 TL, Vade Sonu Tutar 1.041.359 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutma kararı, bankaların mevduat faiz oranlarında istikrarlı bir yapı sağladı. Özellikle 32 günlük vadeli mevduatlar için sunulan %53 oranında faizler, yatırımcıların kısa vadede yüksek getiri elde etmesine olanak tanıyor. CEPTETEB ve Alternatif Bank, bu vadede en yüksek getiriyi sunarak öne çıkarken, Fibabanka ve ING gibi diğer bankalar da yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor. Farklı tutarlar için hesaplanan getiriler, yatırımcıların karar verirken dikkate alması gereken önemli faktörler arasında yer alıyor.