Migros kampanyaya doymuyor! Tek SMS ile kod alan 1.000 TL veriliyor

Özellikle de artan enflasyon rakamları market raflarına yansımaya devam ediyor. Yapılan zamlara market ürünleri de eklenirken, alım gücü düşen vatandaş, kendisine sunulan alternatifleri araştırmaya koyulmuş bulunuyor. Marketlerin düzenlediği indirim kampanyalarının yanı sıra bankalar tarafından da market alışverişlerinin önünü açacak kampanyalar duyuruluyor. Banka ve alışveriş marketi işbirliği ile başlatılan yeni bir kampanyada müşteriye bin lira geri iade imkanı sağlanıyor.

Migros ve Odea Bank iş birliğiyle müşterilerine bin TL kazanma imkanı tanındı. Başlatılan kampanya bankaya yeni müşteri olacak olan bireyi ilgilendiriyor. Yeni başlatılan kampanyanın 31 Mayıs'a kadar geçerli olacağı belirtilirken, sadece yeni Odeabank müşterilerinin kampanya dahil olabileceği belirtilmiş bulunuyor.





MİGROS ODEABANK KAMPANYASI

Kampanyaya katılmak için Odea Uygulamasını indirip müşteri olunması ve "Kampanyalar" bölümünden "Promosyon Kodu" alanına "MIGROS24" kodunun girilmesi yeterli oluyor. Kampanyadan faydalanan şanslı müşteriler, 1000 TL değerinde Migros Sanal Market Hediye Çeki kazanacaklar. Bu hediye çeki, Migros'un online market platformunda dilediğiniz ürünlerde tek seferde kullanılabilir.

31 Mayıs 2024 tarihine kadar Odea müşterisi olan bireyin faydalanabileceği kampanyada kazanılan hediye çekinin tek seferde kullanılabileceği belirtilirken, Migros Sanal Market'te geçerli olan çekin, nakit para ile değiştirilemeyeceği de banka kampanyası bilgilerinde yer alıyor. Gıda fiyatlarındaki artıştan etkilenen Migros'tan alışveriş yapmayı seven bireyi yakından ilgilendiren kampanya ile alakalı banka tarafından yapılan açıklamada ''Hemen Odea müşterisi olun ve 1000 TL değerinde Migros Sanal Market Hediye Çeki kazanma şansını yakalayın.'' denilirken, hiç bir şart olmadan sağlanan bu çek, artan fiyatlar karşısında önemli bir destek sağlayacağı tahmin ediliyor.