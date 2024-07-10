Migros’ta tuvalet kağıdı şenliği! 12’li, 16’lı 32’lisi yüzde 55 indirimle satılıyor

Hayat pahalılığı enflasyon oranlarının artması ile birlikte ürün ve hizmetlere zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaş alımı daha kolay olan ekonomik ürünlere yöneliyor. Ekonomik ürünler arasından da kaliteli ve ucuz olanı tercih ediliyor. Bu tercih için ise marketlerin sunduğu kampanyalar yakından takip ediliyor. Özellikle de pandemi dönemi sonrasında artan hijyen ihtiyacı, temizlik ve hijyen ürünlerindeki talebi arttırırken, bu durumda fiyatlara zam olarak yansımıştı. Özellikle de havlu kağıt ve tuvalet kağıdı fiyatları rekor rakamlara ulaşırken, artan fiyatlara istinaden marketler bir çok indirim kampanyasını sunmaya devam ediyor.

MİGROS TUVALET KAĞIDI İNDİRİMİ

Zincir mağaza denildiğinde akla ilk gelen isim olan Migros sık sık düzenlediği indirim kampanyalarına tuvalet kağıdı ve havlu kağıt ürünlerini de eklemeye devam ediyor. Migros tarafından açıklaması yapılan son indirimde 32'li 16'lı 12'li tuvalet kağıdı fiyatlarının %45-50 civarında düştüğü belirtiliyor.





Migros tarafından yayımlana ve sayfa sayfa indirimin yer aldığı indirim kataloğunda tuvalet kağıdı fiyatları tüm dikkatleri üzerine topladı. Viva markalı 32'li tuvalet kağıdı 149,95 TL'den satılırken, adet fiyatı 4,68 TL'ye gerilemektedir. Benzer şekilde, Sofia tuvalet kağıdı 16'lı 249,95 TL'den 169,95 TL'ye, Papia Biocare tuvalet kağıdı 12'li 229,95 TL'den 169,95 TL'ye düştüğü açıklandı.

Diğer marka ve paket seçeneklerinde de önemli indirimler dikkat çekerken, Solo Bambu katkılı tuvalet kağıdı 32'li 269,95 TL'den 179,95 TL'ye, Süper Mayıslo tuvalet kağıdı 32'li 319,95 TL'den 239,95 TL'ye düştüğü belirtilmiş bulunuyor. Vatandaşa ekonomik olarak baskıların devam ettiği şu günlerde Migros tarafından devreye alınan bu indirim kampanyası, zincir marketin tercih edilebilirliğini arttıracağa benziyor.