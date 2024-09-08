Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

Zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında beklenen zamlar öncesi, Migros’tan stok yaptıracak fırsatlar sunan büyük bir indirim geldi. Türkiye’de bu yıl zeytin rekoltesinin düşük olması, zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının hızla artmasına neden olabilir. Ancak Migros, bu duruma inat zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde büyük bir indirim kampanyası başlattı. Orkide markalı ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimle tüketicilere stok yapma fırsatı sunuluyor.

Zam beklenen ürünlerde böyle bir indirim fırsatını yakalamak isteyen tüketiciler için Migros, online alışverişlerde ve mağazalarda kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte detaylar…

ZEYTİNYAĞI FİYATLARINDA BEKLENEN ZAM VE MİGROS’UN İNDİRİM HAMLESİ

Zeytinyağı üretiminde bu yıl yaşanan düşüş, sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Üretim rekoltesinin düşük olması, yakın zamanda zeytin ve zeytinyağı fiyatlarına önemli zamların geleceği anlamına geliyor. Zeytinyağı ve zeytin fiyatlarında yüzde 50’nin üzerinde zamların kapıda olduğu konuşulurken, Migros bu sürece karşılık büyük bir indirim kampanyası başlatarak tüketicilere fırsat sunuyor.

Migros’un bu dev indirim kampanyası özellikle Orkide markalı zeytinyağı ürünlerinde geçerli. Hem mağazalarda hem de Migros Sanal Market üzerinden yapılan alışverişlerde yüzde 50’ye varan fiyat avantajları ile tüketicilere sunuluyor.

MİGROS’TA ORKİDE MARKALI ÜRÜNLERDE %50’YE VARAN İNDİRİM

Migros, zeytinyağı fiyatlarında yaptığı bu büyük indirimle, stok yapmayı düşünenlere cazip bir fırsat sunuyor. Orkide markalı zeytinyağı ürünlerinde hem mağazalarda hem de sanal markette geçerli olan indirim, sepette ek indirim fırsatlarıyla birleşiyor. Bu kampanyada, Money Kart ve Money Bonus Kart sahiplerine sepette ek %20 indirim daha uygulanıyor.

Örneğin, Orkide Naturel Sızma Zeytinyağı 10x10 ml paketinin fiyatı 89,90 TL iken, sepet indirimleriyle birlikte bu ürün 62,93 TL’ye kadar düşüyor. Orkide Riviera Zeytinyağı 500 ml ise 121,03 TL’ye kadar iniyor. Bu kampanya özellikle büyük aileler ve zeytinyağını sık tüketenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

İşte Migros’taki bazı indirimli zeytinyağı fiyatları:

Orkide Naturel Sızma Zeytinyağı 10x10 ml – SEPETTE EK %20 İNDİRİM ile 62,93 TL

– SEPETTE EK %20 İNDİRİM ile Orkide Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 500 ml – SEPETTE EK %20 İNDİRİM ile 137,17 TL

– SEPETTE EK %20 İNDİRİM ile Orkide Riviera Zeytinyağı 500 ml – SEPETTE EK %20 İNDİRİM ile 121,03 TL

– SEPETTE EK %20 İNDİRİM ile Orkide Acı Kırmızı Biberli Sızma Zeytinyağı 500 ml – SEPETTE EK %20 İNDİRİM ile 188,93 TL

Bu fiyat avantajları, tüketicilere yüzde 50’ye varan indirim fırsatları sunarak zeytinyağı stoklamayı cazip hale getiriyor.

BUGÜN SON GÜN: STOK YAPMAK İÇİN FIRSATI KAÇIRMAYIN

Migros’un zeytinyağı indirim kampanyası, stok yapan tüketiciler için bugün son buluyor. Money Kart ve Money Bonus Kart sahipleri, Migros’un bu avantajlı kampanyasından hem mağazalarda hem de sanal market üzerinden faydalanabiliyor. Zeytin ve zeytinyağı fiyatlarına beklenen zamlar öncesi bu indirim fırsatı, özellikle büyük tüketim yapan aileler ve işletmeler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

Migros, hem reyonlarda hem de online alışverişlerde aynı indirim avantajlarını sağlıyor. Sanal market üzerinden verilen siparişlerde yüzde 30 indirim uygulandıktan sonra sepette ek %20 indirim daha yapılabiliyor. Bu indirimlerle Orkide markalı zeytinyağı ürünleri, neredeyse yarı fiyatına iniyor.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARINA ZAM BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Zeytinyağı üretiminde bu yıl yaşanan rekolte düşüşü, fiyat artışlarına yol açacak gibi görünüyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde zeytinyağı fiyatlarının ciddi oranda artabileceğini öngörüyor. Bu sebeple zeytinyağı fiyatlarına yapılacak zamdan önce bu indirim fırsatını değerlendirmek, bütçe dostu bir adım olabilir.

Zeytinyağı, sağlık açısından faydalı özellikleriyle bilinen bir yağ türüdür. Bu yüzden hem evlerde hem de işletmelerde sıkça kullanılır. Ancak rekolte düşüklüğü nedeniyle fiyatların artacağı bir dönemde, Migros’un sunduğu bu indirim fırsatı, tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli ürün alma şansı tanıyor.

MİGROS’TAN KAÇIRILMAYACAK ZEYTİNYAĞI İNDİRİMİ

Zeytinyağı ve zeytin fiyatlarında beklenen zamlardan önce Migros, tüketicilere büyük bir indirim fırsatı sunuyor. Orkide markalı ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler, özellikle zeytinyağı tüketimi yüksek olan aileler ve işletmeler için cazip bir seçenek oluşturuyor. Migros’un bu fırsatı sayesinde zamlar gelmeden önce stok yaparak tasarruf sağlamak mümkün.

Migros’un dev indirim kampanyasından faydalanmak isteyen tüketiciler, bugün son olan kampanyayı kaçırmadan hem mağazalarda hem de sanal market üzerinden alışverişlerini tamamlayabilirler.