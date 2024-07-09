Moody's, Fransa seçim sonuçlarının kredi notuna etkisini değerlendirdi: Olumsuz etkiledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin sonuçlarının ülkenin kredi notu üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu açıkladı. Solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi'nin galibiyeti, ekonomik belirsizlikleri artırdı ve borç azaltma çabalarını zora soktu.



FRANSA'DA SEÇİM SONUÇLARI

30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkararak birinci parti oldu. Macron ittifakı 163 sandalye ile ikinci, aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN) ise 143 sandalye ile üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçlar, 577 milletvekilinin görev yapacağı mecliste hiçbir parti ya da ittifakın hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamaması anlamına geliyor.

MOODY'S'İN AÇIKLAMASI

Moody's, seçim sonuçlarının ardından kurulacak büyük bir koalisyonun, karar alma süreçlerini ve borç azaltma görevini daha da zorlaştıracağını belirtti. Açıklamada, "Gelecekteki herhangi bir hükümetin karşılaşacağı kısıtlamalar göz önüne alındığında, 2025'te harcamaya dayalı mali konsolidasyon görmemiz pek olası değil." ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın vergi gelirlerinin GSYH'ye oranının OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Moody's, ülkenin daha fazla vergi artışına gitmesinin pek mümkün olmadığını belirtti. "Bu nedenle, seçim sonucunun mali etkileri kredi notu için negatiftir." değerlendirmesinde bulundu. Bütçe açığı ve borç rakamlarının beklentilerden önemli ölçüde yüksek olması durumunda Fransa’nın kredi notu görünümünün "negatif"e düşebileceğine işaret edildi.



KREDİ NOTU VE GÖRÜNÜMÜ

Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa2" ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak tutuyor. Ancak mevcut benzeri görülmemiş koşulların Fransız kurumlarını ve politika etkinliğini test edeceği ifade edildi. Bu durumda, Fransa'nın kredi notunun düşme riski bulunduğu belirtiliyor.