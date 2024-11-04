MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Özellikle de yıl sonuna girmemize ramak kala enflasyon rakamları daha çok dikkatle takip ediliyor. Maaşlara yapılacak olan zammı etkileyen enflasyon verileri, bir çok ödemenin zam oranını da ortaya çıkartıyor. TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zamların oranı ortaya çıkacak. Bu veriler, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ehliyet, pasaport ve daha birçok kamu harcını doğrudan etkileyecek iken beklenen zam oranları ne kadar olacak? İşte detaylar.

EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANIYOR

TÜİK tarafından yapılan enflasyon açıklaması zam oranlarının açıklanmasının yanı sıra aynı zamanda birçok kamu hizmetinin ve harcının belirlenmesinde kritik bir rol oynamakta. Ekim ayı enflasyon verileri, 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranını da etkileyecek iken bu kapsamda vergi ödemelerindeki artışlar için büyük önem arz ettiği biliniyor. Bu oran, 12 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) ile birleşerek hesaba dahil edilecek iken birçok vergi ve harçta otomatik zammın devreye alınmasında payı oluyor

PASAPORT, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ZAMLARI BELLİ OLUYOR

SAAT 10.00’da açıklanacak olan enflasyon verileri ile birlikte , pasaport harç bedelleri, motorlu taşıtlar vergisi, ehliyet harçları ve daha pek çok kamu hizmeti için 4 aylık zam oranı ortaya çıkacak.

PASAPORT HARÇ ÜRETLERİ NE KADAR?

2024 yılından yapılan düzenleme ile birlikte pasaport harç ücretleri şu şekilde açıklanmıştı.

• 6 Ay Süreli Pasaport: Toplam 2.429,30 TL

• 3 Yıllık Pasaport: Toplam 6.348,30 TL

• 3+ Yıl Süreli Pasaport: Toplam 8.623,00 TL

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

Motorlu taşıtlar vergisi de TÜİK açıklamalarından nasibini alacak. 2025 Ocak ayında Yeniden Değerleme Oranında zam alacak olan vergi tutarları şu şekilde;

0-1300 cc motorlu araçlar için yıllık MTV oranları şu şekilde:

• 1-3 yaş araçlar: 3.359 TL

• 4-6 yaş araçlar: 2.343 TL Taşıt değerinin artışına göre ödeme tutarları eeğişkenlik göstermektedir.

MOTORSİKLET 2024 vergileri ne kadar?

100-250 cc 1-3 yaş arası - 625 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 467 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 345 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 212 TL

100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 80 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 1294 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 979 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 625 TL

251-650 cc 12-15 yaş arası - 345 TL

251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 212 TL



