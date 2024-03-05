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Müjde diyerek duyurdular: 15 Mart'ta yüzde 80 zamlı maaş! İmzalar atıldı

2024 yılı zam çalışmaları devam ediyor. Onayı verilen zamlar ile alakalı açıklamalar yapılırken, son gelişme çalışanı bir hayli mutlu edeceğe benziyor

Yayın Tarihi: 05.03.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 13:20
Müjde diyerek duyurdular: 15 Mart'ta yüzde 80 zamlı maaş! İmzalar atıldı

Yeni yıl zamları ile alakalı görüşmeler devam ediyor. Emekli, asgari ücretli ve memur maaşlarının belirlenmesi sonrasında özel sektör ve kimi kuruluşların ve beşediyelerin zam görüşmeleri sonuçları zam açıklamaları da tamamlanmış bulunuyor. Seçimlere kadar hummalı çalışmalar devam ederken, gün gün belediyeler ile sendikaların düzenlediği tolu iş görüşmeleri sonrasında zam mutabakatı sağlanıyor. Belediye personeline yapılan zam oranı ile en düşük maaşların ulaştığı rakam yetkililerce kmauoyuna sunuluyor. Geçtiğimiz gün de çalışanı mutlu eden zam mutabakatına imzalar atılırken, kamuoyuna sunulan bilgide bu oranın yüzde 80 olduğu açıklanmış bulunuyor 

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BELEDİYE ZAMLARI 2024

Seçimlere sayılı günler kala belediye başkanları personeline yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlenen toplantılarda sendikalar belediye çalışanlarının hakkını korumak adına yüksek zam oranı sunarken, belediye yetkilileri de özellikle de seçimler sebebiyle ve çalışanını enflasyon karşısında ezdirmemek adına yüksek orands zam yapıyor. 

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BAKIRKÖY BELEDİYESİ ZAMMI

Geçtiğimiz gün Bakırköy Belediyesi ile bağlı bulunulan Hizmet-İŞ sendikası yetkilileri arasında düzenlenen toplu iş görüşmelerinde sözleşemnin imzalnadığı açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada yüzde 80 zamda mutabık kalndığı belirtildi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışanların enflasyo karşında 1-0 artıya çıkartacak zam oranına imzaların atıldığını belirterek bu zammı yüzde 80 olarak açıkladı. 

MArgt ayının sonuna kadar görüşmeler devam edeceğe benziyor. Belediyeler sendikalar ile görşmeye devam ediyor. Yapılan görüşmeler sonrasında varılan karar, kamuoyuna ve çalışanlara sunuluyor. 

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