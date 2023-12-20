Nakit ihtiyaçlarına yılbaşı sürprizi! O banka bir kuruş faiz almadan kredi dağıtmaya başladı!

Yeni yıla hazırlanırken para sıkıntısı çekenlere güzel bir haber verildi. Yılbaşı öncesi nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak için farklı bankalar farklı faizsiz kredi paketleri hazırladıklarını duyurdular. İşte bu seçeneklerden bazıları..

Garanti BBVA Bankası: 10.000 TL faizsiz finansman imkanı!

Garanti BBVA Bankası müşterilerine 10.000 TL faizsiz finansman desteği sunuyor. Bu kampanyadan faydalanmak için 16 Kasım - 14 Aralık tarihlerinin arasında Garanti BBVA mobil uygulamasını indirip "Müşteri olmak istiyorum" adımlarını takip ederek başvuru yapın. Kampanya katılımcıları, mobil başvurudan itibaren beş gün içerisinde hayat sigortası ile %0 faizli kredi başvurusunda bulunup kullanabiliyor.





Akbank: Faizsiz taksit imkanı!

Akbank'ta sadece yeni müşterilere faizsiz taksit imkanı sunulmaktadır. Kampanya avantajlarından yararlanmak için 1 Aralık - 31 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında Akbank Mobil uygulamasını indirerek "Akbank'a üye olmak istiyorum" butonunu kullanıp başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurusu onaylananlar, belirlenen taksit ön ödeme limitleri dahilinde 31 Ocak 2024'e kadar kampanyadan yararlanabilecek.

İş Bankası: 20.000 TL faizsiz taksit seçeneği!

İş Bankası, ilk defa alışveriş yapacak müşterilerine 20.000 TL tutarında faizsiz taksitli nakdi avans alma fırsatı sunuyor. Başvurunuzu şubeye gitmenize gerek kalmadan şubenin mobil uygulamasından gerçekleştirebilirsiniz. Bu kampanyayla birlikte yılbaşı alışverişinizi planlamanızı daha da kolaylaştırıyor.

Yılbaşı öncesinde bu harika kredilerden yararlanarak yeni yılı büyük bir değerle ve eğlenceyle karşılayabilirsiniz. Avantajları kaçırmamak için başvuru şartlarını yerine getirdiğinizden emin olun.