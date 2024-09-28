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O ay için indirim sinyali geldi! TCMB’den faiz indirimi tarihi verildi

TCMB'nin Kasım ayında faizlerde bir indirime gideceği yönünde beklentiler oluşmaya başladı

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:31
O ay için indirim sinyali geldi! TCMB’den faiz indirimi tarihi verildi

Geçtiğimiz Haziran ayında başlayan ve TCMB tarafından ay ay alınan faiz artırım kararları son aylarda stabil olarak seyrederken, enflasyonun düzene sokulması adına alınan bu kararların, ülke ekonomisini neticeye kavuşturacağı tahmin ediliyor.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz politikalarındaki değişikliklerle dikkat çekerken son dakika tahminlerde politika faizlerinin ne zaman düşeceğine dair tahminler de yapılmaya devam ediyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran tarafından geçtiğimiz gün yapılan değerlendirmelerde TCMB'nin Kasım ayında faizlerde bir indirime gideceği yönünde beklentisi belirtildi. Aran, “Kasımda 2,5 puanlık faiz indirimi bekliyorum” ifadelerini kullandı. 

MERKEZ BANKASINDAN ENFLASYONU DÜŞÜRECEK KARARLAR 

Mart ayına kadar her ay politika faizlerinde alınan artış kararları akabinde son 3 aydır sabit bırakılırken, enflasyonun iyice düzene girebileceğini belirten isim, faizlerde indirime gidileceğini belirtirken, Kasım ayına dikkatleri çekti. Eylül ayında yapılan son toplantıda, Merkez Bankası faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı alınırken, bu karar, Nisan ayından bu yana altıncı kez alınmış oldu.  

O ay için indirim sinyali geldi! TCMB’den faiz indirimi tarihi verildi

Hakan Aran: "Bir Yıllık İndirim Döngüsü Bekliyorum" 

Hakan Aran, CNBC-e’ye yaptığı açıklamalarda, TCMB’nin Kasım ayındaki toplantısında gerçekleştireceği olası 2,5 puanlık indirimin başlangıç noktası olabileceği belirtilirken, TCMB’nin elinde 2,5 puanlık imkanın olacağını düşünüyorum ve bu bir yıllık bir indirim döngüsü olacağını tahmin ediyorum” dedi. 2025 enflasyon tahminleri açıklandı 

Hakan Aran, enflasyon konusunda da umut verici değerlendirmelerde bulunurken, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 20-25 bandına kadar düşüş sergileyebileceğini belirtti.  

2020’DEN BU YANA ALINAN FAİZ KARARLARI 

Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizi çeşitli dönemlerde dalgalandığı biliniyor.  2018 yılında politika faizi yüzde 24'e kadar çıkmışken, Mayıs 2023'te bu oran yüzde 8,5 olmuştur. Ayrıca, 2020 yılında faiz oranları 7.25'ten 15.00'a kadar yükselmiştir.   


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