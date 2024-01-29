O banka kredi musluklarını açtı! On binlerce liralık faizsiz kredi başvuruları başladı

Artan fiyatlar yapılan zamlar derken vatandaş ay sonunu getiremiyor hal böyle olunca nakit para bulmak için bir arayışına giriyorlar. Bu bankadan vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya haberi daha geldi. Detaylar haberimizde…







2024’ÜN EN FAZLA FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ O BANKADA! BAŞVURAN HERKES ALIYOR!

2024 yılında en çok faizsiz kredi verecek bankayı arayan vatandaşlar aradığını buldu. Banka, şartlara başvuran tüm vatandaşlara faizsiz ihtiyaç kredisi desteği sağlıyor. En faizsiz tüketici finansmanı sunan bankalar şunlardır:

Yeni yılın başlamasıyla birlikte birçok bölgede kredi faiz oranları her geçen gün artıyor. Faiz oranlarının yükselmesi, maaşları ihtiyaç duyduğundan daha düşük olan kişilerin bu durumdan kurtulmasını daha da zorlaştıracak. Özellikle ani ve acil ihtiyaçlar vatandaşları ihtiyaç kredisi almaya zorlayabilmektedir. Son aylarda faiz oranları arttığı için bu mümkün değil. Faizsiz ihtiyaç kredisi sunan bankaları arayan vatandaşlar, en faizsiz ihtiyaç kredisini hangi bankaların sunduğunu araştırıyor. Peki en faizsiz ihtiyaç kredisini hangi bankalar veriyor? Hangi bankalar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor? Burada faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar hakkında bilgi bulacaksınız.

FAİZ ORANLARI YÜZDE 5’İ AŞIYOR

Yeni yılın ilk ayı bitmeden kamuoyunun en çok araştırdığı konuların başında "En faizsiz ihtiyaç kredisi hangi bankalar veriyor?" ve "En faizsiz ihtiyaç kredisi hangi bankalar veriyor?" Bunu yapıyor?" Geçtiğimiz birkaç yılla karşılaştırıldığında banka faiz oranları beklenmedik bir şekilde arttı. Faizlerin yüzde 3'lere, hatta yüzde 5'lere ulaşmasıyla insanlar ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını şaşırıyor. Aynı zamanda artık eskisi kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veren banka da yok.

HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için faizsiz kredi desteği istiyor, biz de en fazla desteği hangi bankaların sunduğunu yakından inceliyoruz. Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, Enpara, Yapı Kredi ve Denizbank faizsiz ihtiyaç kredisi sunan ve müşterisini en çok önemseyen bankalardır. Peki en faizsiz ihtiyaç kredisini hangi bankalar veriyor?

EN FAZLA FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKA GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, belirli koşullar altında tüm vatandaşlara faizsiz ihtiyaç kredisi desteği sağlıyor. Bu sayede ihtiyaçlarınızı faiz tahakkuk etmeden küçük taksitlerle kolayca karşılayabilirsiniz. Kredi tutarının taksitli ödenmesi vatandaşlara büyük kolaylık sağlarken, Garanti BBVA da müşterilerine toplam 12 aya varan vade imkânı sunuyor. Müşterilere özel olarak sunulan faizsiz ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, nakit yardımının bir kısmını faizsiz nakit yardımı, kalan kısmını ise 12 aya kadar faizsiz ihtiyaç kredisi olarak alabilecek.

Vatandaşlar toplam 25.000 TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi yardımından yararlanabiliyor. Taksitli nakit avans vadesi 6 ay, kredi vadesi ise 6 aydır. 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi, 15.000 TL faizsiz nakit avans olarak hesabınıza aktarılacaktır. Bunun tek bir şartı var. Garanti BBVA, yeni müşterilerine özel olarak faizsiz tüketici kredileri ile anında destek sunuyor.