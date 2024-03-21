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O bankada hesap açtıran düşük faizli krediyi kapar! Şubeleri dolup taşıracak kampanya

TEB bankası yeni müşterilerine para dağıtıyor! Kampanya detayları haberimizde...

Yayın Tarihi: 21.03.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 12:03
O bankada hesap açtıran düşük faizli krediyi kapar! Şubeleri dolup taşıracak kampanya

TEB, yeni müşterilere özel bir fırsat sunarak ihtiyaç kredisi imkanlarını genişletiyor. Yeni müşteriler için tasarlanmış olan bu kampanya, finansal rahatlık arayanlara cazip fırsatlar sunuyor.

TEB'in Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası kapsamında, müşteriler 36 aya varan vadelerle ihtiyaç kredilerine kolaylıkla erişebiliyorlar. Faiz oranları %4,89'dan başlıyor ve ödemelerde esneklik sağlanıyor. Özellikle, 24 ay vadeye kadar olan kredi tutarlarında aylık %4,89'dan başlayan faiz oranları müşterilere avantaj sağlıyor.

Kampanya detaylarına göre, ödemelerde esneklik sunulmakta ve kredilerde 3 aya kadar ödeme erteleme imkanı bulunmaktadır. Tahsis ücreti kredi tutarının %0,5'i kadardır ve faiz oranları müşterinin finansal geçmişine göre değişebilir.

teb yeni müşteri

TEB, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil talep etme, ek belge isteme ve faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, sunulan avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle TEB, müşterilerine finansal ihtiyaçlarını karşılamak için güvenilir bir çözüm sunuyor.

Bu kapsamlı ve avantajlı kredi fırsatından yararlanmak isteyenlerin, TEB'e başvurarak hayallerini gerçeğe dönüştürme şansı bulunuyor. TEB'in sunduğu düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle, finansal hedeflerinize ulaşmak artık daha kolay!

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