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O bankadan 300 TL-360 TL iade fırsatı! 6 güne giden kazanıyor

Bankalar bitecek olan kampanyaları ile alakalı son uyarılarını yapmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 17:04
O bankadan 300 TL-360 TL iade fırsatı! 6 güne giden kazanıyor

Yeni müşterilere odaklanan bankalar Mart ayında da kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Mart ayında yeni başlatılan kampanyalar olduğu gibi, Geçtiğimiz aylarda başlayıp, Mart ayında sona erecek kampanyalarda mevcut. Bankalar bitmek üzere olan avantajlı fırsatları için son uyarılarını yinelemeye devam ediyor. Fatura yükü emeklisi, çalışanı her bireyin cebini zorlamaya devam ederken, bankalar belirli şartları taşıyan ve yönergeleri sağlayan müşterisine fatura desteği sağlıyor.

BANKADAN 300 TL ÖDEME

Yapı Kredi Bankası da başlattığı kampanya kapsamında World Kart kredi kartı kullanıcılarını rahat ettirmeyi hedefliyor. Fatura takibinden kurtulmak ve ayrıca geri ödeme kazanmak isteyen müşterek için Geçtiğimiz ay Yapı Kredi tarafından başlatılan kampanyada ₺300'ye kadar ödeme imkanı sunuluyor.

 

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 11 Şubat'ta başlayan otomatik fatura ödeme talimatı kampanyası 10 Mart tarihinde sona erecek iken kampanya ile alakalı olarak bankadan son açıklamalar ve uyarılar yapılmış bulunuyor.

YAPI KREDİ OTOMATİK ÖDEME TALİMATI KAMPANYASI

Belirlenen tarihler arasında otomatik ödeme talimatı veren müşteri verdiği talimat başına 50 TL ile 60 TL arasında ödeme alacak. Hesap kartlarından verilecek olan yeni otomatik fatura talimatına 50 TL ödeyecek olan banka, kredi kartlarından verilecek olan talimata ise 60 tl geri ödeme sunacağını belirtmiş bulunuyor. Kampanya dahilinde maksimum talimat sayısı 6 olarak açıklanırken 300 TL -360 TL puan kazanma fırsatı müşteriyi bekliyor.

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Bankalar tarafından sunulan otomatik ödeme talimatları fatura ödemeleri, takip etme stresini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Öte yandan gecikmelerden Doğan faiz ve cezalar ortadan kalkmış olurken belirli kampanyalar dahilinde her ay düzenli olarak puan kazanılması sağlanıyor.

Yapı Kredi Bankası otomatik ödeme talimatına dahil olabilmek için World Kart mobil uygulama ya da internet bankacılığı kullanılabilmektedir. Fatura ödeme menüsü üzerinden otomatik ödeme talimatı seçeneğini kullanan vatandaş, talimat vermek istediğim faturayı seçmesi akabinde istenen bilgileri girmesi ile birlikte kampanyaya dahil olabiliyor. Kampanyaya sms ile de dahil olunabiliyor. Büyük harflerle Talimat yazıp 11 haneli T.C kimlik numarasını 44 70'e SMS atan müşteri kampanyaya dahil olabiliyor.

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