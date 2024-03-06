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Vakıfbank'tan yüzde 80 finansmanlı konut kredisi! Piyasanın çok altında alacaksınız

Vakıfbank, ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber verdi. Kampanya kapsamında 750.000 TL tutarında bir kredi çekenler, aylık düşük taksit ödemesi yapacak.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 21:31
Vakıfbank'tan yüzde 80 finansmanlı konut kredisi! Piyasanın çok altında alacaksınız

Ev sahibi olabilmek özellikle de kirada oturan birey için uzun vadeli bir hedef olarak bilinirken, önemli bir yatırım aracı olarak da kullanılabiliyor. Uzun süre boyunca bu hedef için yapılan birikimler her zaman yeterli olabilmemekte. Tam da bu noktada bankalara yönelme ihtiyacı duyulmaktayken konut kredilerinin devreye girmesi ile uzun vadeli hedeflere ulaşılması kolaylaşmakta. 

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Bankalar sunduklarıkonut kredisi kampanyaları ile dikkatleri üzerine toplamaya çalışıyor. Vakıfbank tarafından düzenlenen son konut kredisi kampanyası ise bu hayali gerçeğe dönüştürmek için cazip bir fırsat olarak bireyinl karşısına çıkıyor. Vakıfbank konut kredisi kampanyasında en dikkat çeken özellik, piyasa ortalamasının altında bir faiz oranı sunması olarak bilinirken bu oran 3,79 olarak açıklanmış bulunuyor.

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Konut kredisi faizleri son zamanlarda özel bankalarda kat ve kat üzerinde seyrediyor. VakıfBank'ın müşterilerini sunduğu bu imkan sayesinde ödeme yükü hafiflerken ev sahibi olma hayali de bireye daha çok yakınlaşıyor. 

10 YIL VADE DE KONUT KREDİSİ

Vakıfbank konut kredisi kampanyası 10 yıl vade imkanı ile sunuluyor. Maksimum 10 yıla kadar uzanan bu vade, aylık taksitlerin Makul bir seviyede ödenmesine olanak sağlıyor. Yapılan hesaplamalarda 750.000 TL tutarında bir kredi kullanan müşteri aylık 28.000 civarında taksit ödemesi yapıyor. Bu sayede konut sahibi olma hayali soyut olmaktan somutlaşmaya doğru ilerliyor. Uzun vade planına uygun olarak kredinin toplam maliyeti 3,4 milyon TL'ye kadar ulaşsa da uygun faiz oranı ve aylık taksidi hayalleri gerçekleştirmeye yetebiliyor. 

Vakıfbank tarafından başlatılan konut kredisi kampanyası ev almak için harekete geçen bireyler tarafından ideal bir fırsat. Gerek uzun vade seçenekleri gerek cazip faiz oranı ve sunduğu ek avantajları ile birlikte bu kampanya, bireyin hayalindeki eve bir adım daha yaklaşmasını sağlıyor

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