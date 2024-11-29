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O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

Türkiye'nin gururu Togg’a sahip olmak isteyen vatandaşa yönelik olarak düzenlenen kampanyalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:38
O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

Türkiye'nin gururu Togg’a sahip olmak isteyen vatandaşa yönelik olarak düzenlenen kampanyalar devam ediyor. Özellikle de TOGG ve bankalar arasında sağlanan kampanya anlaşmaları ile, kredi imkanlarının kolaylaştırıldığı gözlemleniyor. Türkiye’nin yerli otomobili Togg, şimdi İş Bankası’nın avantajlı taşıt kredisi kampanyasıyla daha ulaşılabilir hale gelirken, kredi faiz oranı ve vadesi ile dikkat çekeceğe benziyor. 

Kasım ayı başında başlayan kampanya ile alakalı olarak son reklamlarını yapıp, faydalanmak isteyen vatandaşı, şubeye davet eden iş Bankası, Togg taşıt kredisi için sunulan çeşitli faiz oranları ve vade seçenekleri ile herkesin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor. 

İŞ BANKASI VE TOGG KAMPANYASI 

Kasım ayı boyunca geçerli olacak olan kampanya ile 400.000 TL ve 800.000 TL tutarındaki Togg kredilerini 12 ay boyunca sıfır faizle kullanma imkanı sağlanacak iken daha uzun vadeli bir krediye ihtiyaç duyulması durumunda ise %2,29 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneği de bulunuyor.  

HER HANEYE TOGG KAMPANYASI 

İş Bankası, Togg'a sahip olmak isteyen herkesi yakından ilgilendiren kampanyasının detaylarını paylaştı. Kampanya ay ay yinelense de Kasım ayı bitmeden başvuru yapmanın avantajlı olduğu belirtilirken, Aralık ve diğer aylarda nasıl bir tutar ve oran belirleneceği bilinmiyor .  

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

Araç fiyatına göre 12, 24, 36 ve 48 ay gibi uzun vade seçenekleriyle her bütçeye uygun ödeme planı belirlenmesini sağlayan İş Bankası, Togg'a sahip olmak isteyen vatandaşı şubelere davet ediyor. 

İŞ BANKASI TOGG KREDİSİ TUTARLARI 

Togg taşıt kredisi için sunulan çeşitli faiz oranları ve vade seçenekleri ile herkesin ihtiyaçlarına uygun çözümler mevcut. İşte Togg’un fatura değerine göre sunulan kredi koşulları: 

0 - 1.600.000 TL aralığında: Azami %70 kredi, 48 ay vade. 

1.600.001 - 3.000.000 TL aralığında: Azami %50 kredi, 36 ay vade. 

3.000.001 - 4.000.000 TL aralığında: Azami %30 kredi, 24 ay vade. 

4.000.001 - 5.000.000 TL aralığında: Azami %20 kredi, 12 ay vade. 

Bunların yanı sıra, Kasım ayı boyunca 800.000 TL’ye kadar %0 faiz avantajı ve 400.000 TL için 12 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. Uzun dönem düşünenler içinse %2,29 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneği mevcut. 

 

 


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