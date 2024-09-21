O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

Emekli olmak senelerce çalışan her kişinin hayali. Öyle ki emekli olduktan sonra inzivaya çekilmek hayatının ikinci baharını yaşamak isteyen vatandaş, geçim derdinin sonlanmasını temenni ederken, hayat koşulları bunun gerçekleşmesine engel oluyor. Öyle ki milyonlarca emekli olan birey, çalışmaya devam ediyor. Ancak, emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşları bekleyen bazı riskler, maaş kesintilerine yol açabileceği konusunda uzmanların uyarıları devam ediyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLERİN MAAŞLARINDAN KESİNTİ

Emekli olunması akabinde gerek SSK- Bağkur ya da Emekli Sandığı emeklileri çalışmaya devam edebiliyor. Ancak emekli olunması akabinde emeklinin uyması gereken bazı kurallar ve zorunluluklar bulunuyor.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ

Emekli olup da çalışmaya devam edenlerin, 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi ile sisteme dahil olması gerekliliği mevcut iken , işverenlerin bu kodu yanlış girmesi durumunda emeklilerin maaşlarının risk altında olduğu ve büyük kesintilerin başlayacağı belirtilmiş bulunuyor.

EMEKLİ ÇALIŞANLARDA YANLIŞ KOD MAĞDURİYETİ

SGK Uzmanı Emin Yılmaz tarafından yapılan açıklamada çok sayıda emeklinin destek primi kodu hatası ile karşılaştığını belirtirken, bu yanlışlara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bu konuda yaşanan mağduriyetlerin nasıl giderileceğine dair önemli açıklamalarda bulundururken, bu durumu yaşayan emeklinin, öncelikle işverenden hatalı girişin düzeltilmesini istemesi gerekliliği bildirilirken, akabinde de SGK’ya acilen başvuru yapılması gerekliliği belirtilmiş bulunuyor.

EMEKLİLİK PRİM DESTEĞİ YÜZDE KAÇ

Tüm sigorta kollarında yüzde 37,5 olan prim oranı, emekli çalışanlarda yüzde 32 olarak uygulanıyor. Eylülden itibaren ise bu orana iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yüzde 0,25 ekleme yapılacağı belirtilriekn, emekli çalışanların SGK prim kodlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve herhangi bir hata durumunda en kısa sürede harekete geçmeleri büyük önem arz ediyor.