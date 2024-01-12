O iki banka emekliye 15.000 TL verecek! Rekabet iyice kızıştı

Emekli maaş zammı merakla bekleniyor. Maaş zammı ile birlikte emekli promosyonu ile alakalı bir çok spekülasyon gündemde yer alırken, bankalar Ocak ayı promosyon güncellemelerini de sunmuş bulunuyor. Özellikle de emekli maaş zammı öncesinde bankaların promosyon tutarını artırması, maaş aralığı değişecek olan emekliye yarayacağa benzerken diğer taraftan da banka için yeni müşteri anlamına geliyor.

2017 senesi itibari ile emeklilere özel bankalar SGK ile anlaşması kapsamında emekli promosyonu ödemesi yapabiliyor. 2024 yılında promosyon tutarlarının da güncellenmesi ile birlikte emekli promosyonu üst limiti 15 bin liraya kadar çıkıyor. Emekli promosyonlarına ek sunulan kampanyalar da emekliye çok cazip gelebiliyor. Emekliye özel harcama sözüne geri ödeme kampanyaları, otomatik fatura talimatına ek ödemeler ya da ürün ya da hizmet satın alımına karşı sunulan ödemeler emeklinin cebini dolduruyor. 2024 yılına girilmesi ile tüm bankalar emekli promosyon tutarlarını güncellerken, 2 banka artış yoluna gidip, maaş aralığı artan emekliyi kıskacına almaya çalışıyor.





2024 EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

Genel emekli promosyonları 6 bin lira ile 10 bin lira arasında değişirken ING Türkiye ve Türkiye Finans Bankaları düzenledikleri kampanyaları kapsamında emekliye toplam 15 bin lira promosyon ödemesi yapıyor. Emekli birey maaşını istediği bankadan alabilmek hakkına sahip Bu kapsamda bankaların sunduğu kampanyalar arasında en cazip fırsatı sunan banka emekli tarafından tercih ediliyor. Bu kampanyalar arasın promosyon tutarlarına ek olarak sunulan fırsatlar tercih edilebilirliğini arttırıyor. İki banka arasındaki rekabet kızışırken ING Türkiye ve Türkiye Finans promosyon tutarları merak ediliyor.





İNG BANK EMEKLİ PROMOSYONU

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin maaşını İNG Bank'a taşıyan emekli 10,000 TL'ye varan emekli promosyonundan faydalanabilirken, otomatik fatura talimatınıza göre de artı 5.000 TL ek promosyon ödemesi alabilirsiniz. Bu sayede alabileceğiniz ödeme 15.000 TL'ye ulaşabilmektedir.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Türkiye Finans'ın aralık ayında başlattığı emekli promosyonu kampanyasında 12.500 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sunulmaktadır.

Rekor emekli promosyonu ödemesi yapan bu iki bankaya istinaden Akbank emekli promosyonu kapsamında 10 bin liraya varan ödeme sunmaktadır. Yeni maaşların belirlenmesi sonrasında ise emekli promosyonlarının da artacağı tahmin edilmektedir.