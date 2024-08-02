O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

Gerek devlet gerekse de belediyelerin öğrencilere sağladığı desteklere istinaden, vakıflar aracılığı ile de sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Yeni eğitim öğretim hayatına kısa bir vakit kala öğrencilere yönelik destekler ve başvurular ile alakalı detaylar açıklanırken, yeni bir burs desteği açıklaması da Ankara’dan duyurulmuş bulunuyor. Üniversite öğrencilerine sağlanacak olan söz konusu desteğin Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı tarafından verileceği belirtilirken, yapılan başvurunun kabul görmesi halinde her ay 2.000 TL destek ödemesi yapılacak.

Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı, 2024- 2025 yılı eğitim dönemi ile alakalı yeni destek duyurusu ile birlikte yeni ödeme tutarını da revize etti.





Eğitim hayatını sürdürmekte olan gençler için sunulan bu burstan 100 öğrencinin faydalanabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada Aylık olarak 2000 TL destek sağlayacak burs, 9 ay boyunca devam edecek. Vakıf tarafından yapılan açıklamada hem burs desteği hem de öğrenciye sosyal destek sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Başvuru tarihleri ile alakalı olarak vakıf tarafından kamuoyuna sunulan bilgilendirmede 31 Temmuz itibari ile öğrenci başvuruların açıldığı belirtildi.

VAKIF DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTI

Başvuru sahibi öğrencinin Ankara’da faaliyet gösteren bir üniversitede öğrenci olması zorunluluğu mevcut iken Ankara’da devlet yurtlarında veya ailesi yanında kalması şartı bulunuyor. öğrencinin not ortalamasının en az 2.5 seviyesinde olması gerekliliği de vakıf tarafından açıklana başvuru şartları arasında yer alıyor.





12. Sınıf öğrencilerine destek

Üniversite öğrencilerine sağlanan destekten 12. Sınıfa geçen kız öğrencilerinde faydalanabileceği açıklaması yapılırken, bu özel destek ile genç kızların yükseköğrenim hedeflerine ulaşmaları için bir kapı daha aralanmış oluyor.

DESTEK TUTARI VE ÖDEME SÜRESİ

Vakıf tarafından yapılan açıklamada 2024- 2025 yılı içerisinde destek tutarının 2 bin lira olacağı belirtilirken, söz konusu destek ödemesinin 9 ay boyunca devam edeceği belirtildi. 31 Temmuz’da başlayan başvuruların ise 15 Eylül’de sona ereceği açıklaması yapıldı.