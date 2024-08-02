Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

Gerek devlet gerekse de belediyelerin öğrencilere sağladığı desteklere istinaden, vakıflar aracılığı ile de sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:19
O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

Gerek devlet gerekse de belediyelerin öğrencilere sağladığı desteklere istinaden, vakıflar aracılığı ile de sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Yeni eğitim öğretim hayatına kısa bir vakit kala öğrencilere yönelik destekler ve başvurular ile alakalı detaylar açıklanırken, yeni bir burs desteği açıklaması da Ankara’dan duyurulmuş bulunuyor. Üniversite öğrencilerine sağlanacak olan söz konusu desteğin Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı tarafından verileceği belirtilirken, yapılan başvurunun kabul görmesi halinde her ay 2.000 TL destek ödemesi yapılacak.

Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı, 2024- 2025 yılı eğitim dönemi ile alakalı yeni destek duyurusu ile birlikte yeni ödeme tutarını da revize etti.

tl

Eğitim hayatını sürdürmekte olan gençler için sunulan bu burstan 100 öğrencinin faydalanabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada Aylık olarak 2000 TL destek sağlayacak burs, 9 ay boyunca devam edecek. Vakıf tarafından yapılan açıklamada hem burs desteği hem de öğrenciye sosyal destek sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Başvuru tarihleri ile alakalı olarak vakıf tarafından kamuoyuna sunulan bilgilendirmede 31 Temmuz itibari ile öğrenci başvuruların açıldığı belirtildi.

VAKIF DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTI

Başvuru sahibi öğrencinin Ankara’da faaliyet gösteren bir üniversitede öğrenci olması zorunluluğu mevcut iken Ankara’da devlet yurtlarında veya ailesi yanında kalması şartı bulunuyor. öğrencinin not ortalamasının en az 2.5 seviyesinde olması gerekliliği de vakıf tarafından açıklana başvuru şartları arasında yer alıyor.

tl

12. Sınıf öğrencilerine destek

Üniversite öğrencilerine sağlanan destekten 12. Sınıfa geçen kız öğrencilerinde faydalanabileceği açıklaması yapılırken, bu özel destek ile genç kızların yükseköğrenim hedeflerine ulaşmaları için bir kapı daha aralanmış oluyor.

DESTEK TUTARI VE ÖDEME SÜRESİ

Vakıf tarafından yapılan açıklamada 2024- 2025 yılı içerisinde destek tutarının 2 bin lira olacağı belirtilirken, söz konusu destek ödemesinin 9 ay boyunca devam edeceği belirtildi. 31 Temmuz’da başlayan başvuruların ise 15 Eylül’de sona ereceği açıklaması yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Telefon faturası desteği onayı! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
7
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Telefon faturası desteği onayı! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi