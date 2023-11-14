O ilde yaşayan vatandaşlara devlet yardımı! 4 kategoride maddi yardım yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremden etkilenen tüm ailelere barınma desteği kapsamında bir takım destekler veriliyor. Bakanlık tarafından sağlanan destek programları kapsamında ev onarımı için 75 bin liraya, prefabrik ev inşaatı için 150 bin liraya, betonarme ev maliyetine ise 200 bin liraya kadar bir destek verilmektedir.

DESTEK DETAYLARI

Konut bakım ve onarımı: Afetten etkilenen vatandaşlarımızın evlerinin bakım ve onarımına yönelik ayni ve nakdi destek sağlanıyor. Yardım miktarı evinizdeki hasara göre değişmektedir.

Betonarme ev yapımına destek: Afetten etkilenen vatandaşlarımıza depreme dayanıklı olarak betonarme ev inşa etmeleri için malzeme ve fon sağlanmaktadır. Bu avantajların miktarı evinizin büyüklüğüne ve maliyetine göre değişmektedir.





Prefabrik ev yapımına destek: Afetzede vatandaşlara prefabrik ev yapımına yönelik ayni ve nakdi yardım yapılacak. Bu avantajların miktarı evinizin büyüklüğüne ve maliyetine göre değişmektedir.Ev eşyası alımı: Etkilenen vatandaşların hane ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ayni veya nakdi yardım sağlanacaktır. Bu yardımların miktarı ailenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre değişmektedir.

Vatandaşların bu yardımlardan yararlanabilmesi için ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru için afetten etkilendiğinizi kanıtlayan belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir. Başvurular bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Bakanlığın konut hibeleri afetlerden etkilenen vatandaşlara kritik destek sağlıyor. Bu yardım sayesinde afetten etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve mağduriyetleri giderilebilecek. Bu yardımdan yararlanmak isteyen herkes bakanlığın resmi internet sitesinden başvuru koşullarını ve gerekli belgeleri inceleyebilir.

Bu desteği almak için başvuran vatandaşların aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir:

- Afetten etkilenmiş olunması

- 18 yaşından büyük olunması

- Asgari ücretin üçte birinden azını kazanmak

- Tapu bedelinin tamamının sahibi olunması

- Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

Kayıt formu

Felaketten zarar gören evin fotoğrafı

Tapu fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Gelir belgesi

Ayrıca e-devlet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.