Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak olan zamma çevrili bekliyor. Enflasyonun yükselişiyle birlikte emekliler, Temmuz ayında aldığı zam sonrasında Ocak zammında refah payı beklentisi içine girmiş bulunuyor. Ülke genelinde Ocak ayında yapılacak olan zamlarla alakalı senaryolar ortaya atılmaya devam ederken, son dakika en yakın açıklama da yapıldı. Peki emekli Ocakta ne kadar zam alacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK 2025

En son zammını 2024 yılı başında alan asgari ücretli sene boyunca 17.002 TL maaş aldı. OCak 2025 maaşını da bu tutarda alacak olan asgari ücretli, Şubat maaşında zamlı olarak ödeme alacak. Hükümete yakın isimlerin tahminlerine göre asgari ücrete yapılması beklenen zam oranının yüzde 25 olabileceği belirtilirken, gözler emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı açıklamasına çevrili bekliyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI MÜJDESİ GELECEK

Emekli maaşının taban zam oranı bilindiği üzere 6 aylık enflasyon oranı olurken, Ekim, Kasım ve Aralık ayları enflasyon oranlarının Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı açıklanan oranlarla toplanması akabinde netleşecek. Öte yandan emekli bu toplanan oranın üzerinde refah payı zammını da alacağı tahmin ediliyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yüzde 8,92 olarak gerçekleşen 3 aylık enflasyon toplamının akabinde diğer 3 aylık döneminde bu tutara denk gelmesi durumunda refah payının devreye girebileceği tahmin ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2025 NE KADAR OLACAK

2024 Ocak ayında 10.000 TL olarak açıklanan ve Temmuz ara zammında 12.500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşının Ocak zammı sonrasında 14.000 TL- 15.000 TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, 11 bin TL ve altında maaş alan emeklilerin de maaşlarında artış yapılacağı tahmin ediliyor. Yapılan net hesaplamada ise Refah payı hariç olmak üzere, taban emekli maaşının %13,44’lük artışla 14 bin 180 TL’ye çıkması bekleniyor.



