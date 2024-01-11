Otomobil almak isteyenler elini çabuk tutsun! Akşama yeni bir zam daha geliyor

Geçtiğimiz günlerde otomobil fiyatlarına yüzde 10'a yakın zam yapılması akabinde tekrar bir zam beklendiği açıklanmış bulunuyor.

Otomobil almak isteyenler elini çabuk tutsun! Akşama yeni bir zam daha geliyor
Yayın Tarihi:

Yeni yıla girilmesi ile birlikte ürün ve hizmetlere yapılan zam güncellemeleri devam ediyor. Gerek vergi gerekse de yeni yıl zamlarından etkilenen bir kalem de otomobil fiyatları olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde otomobil fiyatlarına yüzde 10'a yakın zam yapılması akabinde tekrar bir zam beklendiği açıklanmış bulunuyor. 

SIFIR ARAÇ FİYATLARI ZAMLANDI!

Yapılan açıklamada 2024 model araçların artı olarak zamlanacağı belirtilirken, bu kapsamda yüzde 5 ila 7 aralığında bir zam gelmesi de olası gibi duruyor. Yeni yıl itibari ile sıfır araç fiyatlarına yapılan yüzde 3-10 zam sonrasında 1 milyon 600 bin TL olan bir araç 1 milyon 760 bin TL civarında seyrettiği hesaplanırken, tekrardan zam beklentisi olduğu belirtilmiş bulunuyor. 

TL

Öyle ki ekonomi gündeminde ortaya atılan iddialarda her an yeni bir zammın gelebileceği belirtilirken, "Akşama bile zam gelebilir" yorumları da gündemdeki yerini koruyor. 

SIFIR ARAÇLARA YENİ BİR ZAM KAPIDA

Piyasada yer alan ve 750 bin lira olan en ucuz otomobil fiyatının 2023 güncellemesi ile birlikte 813 bin TL'ye yükseldiği tahmin ediliyor. Sıfır araç fiyatlarının artışının devam edeceğini iddia edenlerin olabileceği gibi talebin fazla olması ve arzın da fazla olması sebebiyle fiyatların düşebileceği tahminleri de sunuluyor.

Öne Çıkanlar
Lokum gibi kırmızı et pişirmenin bilinmeyen püf noktası! Dışı kızarmış, içi yumuşacık oluyor Lokum gibi kırmızı et pişirmenin bilinmeyen püf noktası! Dışı kızarmış, içi yumuşacık oluyor
Hacettepe Üniversitesi personel alımı sona eriyor! İlkokul, lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat Hacettepe Üniversitesi personel alımı sona eriyor! İlkokul, lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat
Hükümetle görüşmeler başlıyor! Refah payı+ ek iyileştirme protokolü gündemde Hükümetle görüşmeler başlıyor! Refah payı+ ek iyileştirme protokolü gündemde
Çok Okunanlar
İlk yarı bitmeden başvuran veliye 3000 TL destek! Yılda 4 sefer ödenecek İlk yarı bitmeden başvuran veliye 3000 TL destek! Yılda 4 sefer ödenecek Ödemeler artıyor! Bugün hesaplara aktarılan Aile Destek Paketi 2024 kaç para oldu? Ödemeler artıyor! Bugün hesaplara aktarılan Aile Destek Paketi 2024 kaç para oldu? Emekli çalışan fark etmiyor! Limitler arttı ötelemeli kredi anında yüzde 2,87'den ödeniyor Emekli çalışan fark etmiyor! Limitler arttı ötelemeli kredi anında yüzde 2,87'den ödeniyor 18 yaşını geçene kredi kasası açıldı! Kimliğiyle gelen 100.000 TL nakit parayı götürecek 18 yaşını geçene kredi kasası açıldı! Kimliğiyle gelen 100.000 TL nakit parayı götürecek Ev hanımlarına sosyal destek müjdesi! 10.000 TL IBAN'a yatacak Ev hanımlarına sosyal destek müjdesi! 10.000 TL IBAN'a yatacak Hükümetle görüşmeler başlıyor! Refah payı+ ek iyileştirme protokolü gündemde Hükümetle görüşmeler başlıyor! Refah payı+ ek iyileştirme protokolü gündemde