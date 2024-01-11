Otomobil almak isteyenler elini çabuk tutsun! Akşama yeni bir zam daha geliyor

Yeni yıla girilmesi ile birlikte ürün ve hizmetlere yapılan zam güncellemeleri devam ediyor. Gerek vergi gerekse de yeni yıl zamlarından etkilenen bir kalem de otomobil fiyatları olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde otomobil fiyatlarına yüzde 10'a yakın zam yapılması akabinde tekrar bir zam beklendiği açıklanmış bulunuyor.

SIFIR ARAÇ FİYATLARI ZAMLANDI!

Yapılan açıklamada 2024 model araçların artı olarak zamlanacağı belirtilirken, bu kapsamda yüzde 5 ila 7 aralığında bir zam gelmesi de olası gibi duruyor. Yeni yıl itibari ile sıfır araç fiyatlarına yapılan yüzde 3-10 zam sonrasında 1 milyon 600 bin TL olan bir araç 1 milyon 760 bin TL civarında seyrettiği hesaplanırken, tekrardan zam beklentisi olduğu belirtilmiş bulunuyor.





Öyle ki ekonomi gündeminde ortaya atılan iddialarda her an yeni bir zammın gelebileceği belirtilirken, "Akşama bile zam gelebilir" yorumları da gündemdeki yerini koruyor.

SIFIR ARAÇLARA YENİ BİR ZAM KAPIDA

Piyasada yer alan ve 750 bin lira olan en ucuz otomobil fiyatının 2023 güncellemesi ile birlikte 813 bin TL'ye yükseldiği tahmin ediliyor. Sıfır araç fiyatlarının artışının devam edeceğini iddia edenlerin olabileceği gibi talebin fazla olması ve arzın da fazla olması sebebiyle fiyatların düşebileceği tahminleri de sunuluyor.