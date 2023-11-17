OVP'de açıklanmıştı! Erdoğan müjdeyi verdi 1.20'den kredi an meselesi!

İlk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaş 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı? Son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim öncesinde müjdesi verilen ve ilk kez ev alacak vatandaşı ilgilendiren yeni konut kredisi 1.20 düşük faiz oranı ve ertelemeli ödeme seçenekleri ile bu şu sıralar arama motorlarını aşındırıyor.



Türkiye genelinde uzun süredir beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detaylar giderek oluşmaya başlıyor. Uygun kredi koşulları ile ilk kez ev sahibi olacak olan bireyin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 1.20 düşük faizli ev kredisi başvuru şartları merak ediliyor.

Orta Vadeli Program kapsamında açıklaması yapılan düşük faizli konut kredisi ilk kez ev alacaklara sağlanacak. Ev tapusu olan kişiler ikinci bir ev almaları halinde yeni düzenleme sonrasında evin değerinin %90'ı değil %22,5'u kadar kredi çekebilecek. Bu sayede yatırım amacı olarak kullanılan konut kredileri ilk kez ev alacaklara sağlanacak.





CEVDET YILMAZ MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program kapsamında ilk kez ev alacak olan bireyleri ilgilendiren çalışmanın BDDK ve Merkez Bankası ortak çalışmaları ile sürdürdüklerini açıkladı. Yılmaz yaptığı açıklamasında ilk kez ev sahibi olmak isteyenlerin destekleneceği programda konut maliyetlerini düşürme amacı güttüklerini belirtti.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN

Özellikle de ihtiyaç sahibi olan bireyin konut alımı konusunda destekleneceği ilk Evim kampanyası başvuru detayları henüz resmi olarak netlik kazanmamıştır. Ancak Kredi ile alakalı beklentiler Uzmanlar tarafından açıklanmaktadır. 180 ay vade imkanı sunulacak olan düşük faizli konut kredisinde faiz oranının ise 1.20 şeklinde ilerleyeceği tahmin edilmektedir Başvuru şartları arasında ise tek bilinen detay Hiç evi olmayan kişilerin yararlanacak olmasıdır.

Günümüzde faiz oranlarının yükselmesi ev sahibi olmak isteyen bireyin hayallerini suya düşürmekteydi. Yapılan düzenleme ile alakalı hesaplamalar da sunulmuş bulunuyor. Örneğin 5 milyon TL'ye kadar değeri olan bir ev için çekilebilecek olan Kredi 2,5 milyon TL civarındayken, sunulan Kredi kapsamında bu oran %88'lere çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Konut kredisini kimlerin kullanacağı sorusunun yanıtı ise ilk kez ev alacaklar olarak açıklanırken son bir yılda hiç konut satmamış olan bireyin de faydalanacağı tahmin ediliyor. Konut kredisi vadesi geçtiğimiz senelerde düzenlenen programlardan kapsamlı olacağı açıklanan ilk Evim programı kapsamında evine alacak bireylere 180 aya kadar vade imkanı sunulacağı tahmin ediliyor. Örnek hesaplama yapılacak olursa

2.500.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:

-Aylık Taksit: 33.968,06 TL

-Faiz Oranı: %1,20

-Toplam Tutar: 6.114.251,29 TL; rakamları ortaya çıkıyor.