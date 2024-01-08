Parasına para katmak isteyenlerin adresi belli oldu! Doları bile solda sıfır bıraktı

İslam Memiş'e göre 2023 yılın en çok kazandıran yatırım aracı olarak altına vurgu yaparken 2024 senesinde gram altının popüler yatırım aracı olarak görüldü. Bir yatırım aracı olarak yılın üçüncü çeyreğinde gram altın fiyatları 2.700 TL seviyelerinde çıkarılacağı belirtildi.



DOLAR MI, EURO MU?

İslam Memiş doların yatırım aracı olurken değişim aracı olarak son 6 aydır dolar yerine euro yatırım önerdiğini söyleyen İslam Memiş, euro dolar paritesinin 1.11 seviyelerinde 1.15 beklentisi olduğu görüldü. 2024 yılı için ise euro yatırımında dolar yatırımın daha fazla kazandırdığı görülüyor.





2024 YILI İÇİN EKONOMİK BEKLENTİ

Kağıt paralara yatırım yapmanın akıllı olmadığı vurguanırken euro tercih edeceği belirtiliyor. 2024 yılında dolar karşısında daha fazla değer kazanacağının ve getiri sağlayacağı ön görüldü. Analizler üzerine değerlendirmelerle 2024 yılı için yatırımcılar yol gösterici olurken gram altın ve euro üzerinde yatırım aracı olarak belirlendi. Döviz kurlarındaki değişiklik yapılır altın fiyatlarında potansiyel artışlar, ekonomik stratejilerin şekillenmesinde rol oynanıyor.



YATIRIMCILARI 2024 YILINDA KARAR VERİLMESİ

Dolar mı, altın mı? sorusuna yanıt aranırken yatırım aracı olarak risk ve getiri profillerine sahip olduğundan yatırımcıların tercihlerin kişisel hedeflerin piyasa şartlarına göre şekilleniyor.



Küresel ekonomide rezerv para birimi olarak kabul edilirken güvenli liman olarak karşılandı. ABD ekonomisinde durumu, faiz oranlarıyla küresel ticaret ilişkilerinde faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterilirken 2024 yılında dünya ekonomisinde belirsizlikler ve potansiyel riskler doların değerini etkiler.

