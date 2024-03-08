Paraya sıkışanlara 200.000 TL'lik banka kıyağı! Tek koşulla ertesi gün hesapta

Halkbank en fazla müşteri potansiyeline sahip kamu bankalarının başında geliyor. Halkbank’tan müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…



HALKBANK'TAN BÜYÜK FIRSAT: 200.000 TL'YE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!

Halkbank müşterilerine yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında müşterilere 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkânı sunuluyor.

Halkbank, müşterilerin nakit akışı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kış Kredisi kampanyasını başlattı. Bu kampanya kapsamında müşterilere uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkânı sunulmaktadır.

Halkbank Kış Kredisi kampanyası kapsamında müşterilere aylık %3,89 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi imkânı sunulmaktadır. Normalde müşteriler aylık %4,09 faiz oranıyla borçlanırken, yeni kampanyayla bu faiz oranı %0,20'den %3,89'a düştü. Bu da müşterilere bir miktar maliyet avantajı sağlıyor.

Ancak BDDK'nın belirlediği azami vade süresine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 50.000 TL'ye kadar krediler için 36 ay, 50.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar krediler için 24 ay, 100.000 TL üzeri krediler için 12 ay vade seçeneği bulunmaktadır.

200.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ TAKSİT HESAPLAMASI:

Halkbank'ın kullandırdığı Kış Kredisi kapsamında müşterinin 200.000 TL ihtiyaç kredisine ilişkin maliyeti şu şekilde hesaplanıyor:

12 aylık yetkilendirme,

Aylık faiz oranı %3,89 ile,

Ödenecek aylık ödeme tutarı 22.637 TL,

Toplam iade tutarı 271.652 TL’dir.

Bu durumda müşteri 12 ayda toplam 271.652 TL ödemek zorunda kalmasına rağmen tek başına faiz maliyeti 71.000 TL'yi aştı.

Kış Kredisinden yararlanmak isteyenler Halkbank şubelerine başvurabilirler.