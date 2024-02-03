Pazartesi sabahı VGM'ye giden koli koli destek alacak! Formu doldurmak yetiyor

Devlet tarafından sağlanan nakit destekler ile birlikte söz konusu uzun süredir devam eden VGM yardımları kapsamında kuru gıda kolisi desteği sağlanıyor. 2024 yılı itibari ile de kuru gıda desteklerinin devam edeceği belirtilirken, Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sayfasından başvuruların açıldığı açıklanmış bulunuyor.

Haneye giren maaşa ve hanedeki kişi sayısına göre koli kilosu belirlenirken, VGM kuru gıda desteğinden kimler faydalanacak sorusunun yanıtı arama motorlarını aşındırıyor. Tüm ürün ve hizmetlere yeni yıl itibari ile yapılan artış, dar gelirli bireyin geçim zorluğunu arttırmışken, devlet sağladığı nakit desteklerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü de sağladığı kuru gıda destekleri ile açığı kapatmayı hedefliyor. Kuru gıda desteği özellikle de Ramazan ayına girildiği şu günlerde merakla araştırılıyor.





Ülkemizin her ilinde 7'den 70'e her bireyin faydalanacağı bu destek için başvuru onay alması halinde kilo kilo gıda dağıtımı sağlanıyor. Ramazan ayının nasıl geçireceğini düşğnen daer gelirli için artı bir avantaj sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü koli desteği için başvurular Müdürlüğün resmi internet sayfasından açıldı.

Herhangi bir işte çalışmayan herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve haneye düzenli maaş girişi olmaması durumunda başvuruların kabul edileceği beliritlirken, yeni paket dağıtımlarının Ramazan ayı öncesi başlayacağı belirtildi.





VGM KURU GIDA DESTEĞİ BAŞVURUSU

VGM kuru gıda desteği başvuruları yılın 365 günü her saat resmi internet sayfası üzerinden tamamlanabilmekte iken mesai saatleri içerisinde VGM 'ye gidilerek de tamamlanabilmektedir.

KURU GIDA YARDIMI KOLİSİ İÇİNDEKİLER

VGM'nin bizzat dağıtımını üstlendiği kuru gıda yardımı için başvurunun onaylanması durumunda hanedeki kişi sayısına göre kilo hesabı yapılmaktadır. Geçtiğimiz sene 700 TL'ye kadar ulaşan VGM kuru gıda desteği, yeni yıl itibari ile zamlanmıştır. Koli içerisinde yer alan ürünler, kişi ya da kişilerin aylık temel mutfak ihtiyaçlarını kapsamaktadır. A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için koli dağıtımı yapılmaktadır.