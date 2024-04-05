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Promosyon alan emekli hemen harekete geçsin! Bunu yapan emekliye promosyon filan yok

O emeklinin promosyon ödemesi alamayacak. Yapılan bir hata emeklinin promosyon ödemesinden mahrum kalmasına mahal verecek.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 13:54
Promosyon alan emekli hemen harekete geçsin! Bunu yapan emekliye promosyon filan yok

Emekli promosyonları için Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında kamu bankaları promosyonlarda artışa giderken özel bankalar da emekli promosyonlarında rekor rakamlar vermye başladı. SGK ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde emekli promosyonları ile alakal açıklamalar devam ediyor. Emekli belirli şartları taşıması durumunda emekli promosyonu ödemesini tam olarak alabilmekte iken geçmişten gelen promosyon borcu olması durumunda eski promosyonunu kalan ödemesini tamamlayarak yeni bankadan eksik promosyon ödemesi alabiliyor. Ancak emekli ile alakalı yapılan açıklamalarda kimi emeklinin promosyosyonunun tamamen kesilebileceği belirtildi. Korkutan açıklama sonrasında emeklinin hemen harekete geçmesi gerekiyor. 

SGK tarafından yapılan son dakika açıklama ile birlikte emeklinin promosyon haklarının iptal olabileceği belirtildi. Yapılan açıklama sonrasında hangi emeklinin bu haktan mahrum kalacağı araştırması başladı.

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EMEKLİ PROMOSYONU ALABİLMEK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER 

Erdoğan'ın talimatı sonrasında 25 Mart itibariyle zamlı emekli promosyonu başvuruları başlamış ve ilk ödemeler ise 28 Mart'ta yapılmıştı. Nisan ayına girilmesiyle birlikte de özel bankalar emekli promosyonu tutarlarını güncellemeye başlamıştı. Ancak rağbet alan promosyon başvuruları ile alakalı olarak SGK tarafından son dakika uyarılar mevcut. Emeklilerin emekli promosyonu ödemelerini alabilmeleri için maaş aldıkları banka şubesine giderek beyanname doldurma zorunluluğu mevcut. Bütün işlemler tamamlansa bile bu işlem yapılmadığı takdirde emeklinin promosyon hakkının elden gideceği belirtilmiş bulunuyor.

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SGK'nın promosyon almak için belirttiği şartlar arasında emeklinin beyanname verme zorunluluğu mevcut iken aksini yapan emekli promosyon ödemelerinden yararlanamayacak. Özellikle de banka ile anlaşması biten emekli tam emekli promosyon alma hakkını kaybedecek. Promosyon alabilmek için dikkat edilmesi gereken işlemler içerisinde beyanname işlemini tamamlanması zorunluluğu mevcut. Beyanname işleminin her başvuruda tekrarlanması gerekliliği kurum tarafından belirtilmiş iken bu başvuru için herhangi bir belge gerekmediği ve işlemin ücretsiz tamamlandığı da belirtilmiş bulunuyor. Mevcut maaş alınan banka şubesine gidip promosyon beyannamesinin doldurulması ve beyannamenin bankaya teslim edilmesi ile promosyon hakkını koruyan emekli, ek gelirinden mahrum kalmayacak.

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