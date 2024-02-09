Promosyonlarda rekorlar kırılıyor! Yapı Kredi 30.500 TL'yi trink veriyor

Promosyon yarışları devam ediyor. Uzun süredir yüksek promosyon ile dikkat çeken yapı kredi yaptığı açıklamasında kendi rekorunu kırmış bulunuyor.

Promosyonlarda rekorlar kırılıyor! Yapı Kredi 30.500 TL'yi trink veriyor
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Zamlardan sonra en çok merak edilen konulardan biri de promosyonlar olarak karşımıza çıkıyor. En düşük emekli maaşının 10.000 TL olması akabinde promosyon ödemeleri maaş aralığı ortadan kalkmış bulunuyor. Yeni promosyon ödemeleri 10,000 TL üzeri maaş aralığından yapılacak olması kafaları karıştırıyor. Konu ile alakalı olarak SGK ile yeni anlaşmaların yapılabileceği konusu gündemdeki yerini korurken, emekli promosyonlarına maaş aralığı düzenlemesi ile birlikte zam yapılacağı da konuşuluyor. Öyle ki emekli promosyonlarında bankalar rekabetlerini sürdürürken, kurum kuruluşlar ve büyük sektörlerdeki promosyonlar da merakla takip ediliyor. geçtiğimiz sene başlarına 50 bin lirayı geçene promosyon ödemeleri yapılmaktaydı. Ancak o dönem bile en çok konuşulan eğitimci promosyonlarıydı. MEM promosyonları tutar düşüklüğü ile gündemde olurken, eğitimcilerin yüksek promosyon alması gerekliliği konuşulmaktaydı.

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ÇALIŞAN PROMOSYONLARI

MEM promosyon ihaleleri devam ediyor. Hal bu iken özellikle de İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri promosyon ihaleleri de devam ediyor. Banka yetkilileri ve MEM yetkilileri arasında düzenlenen ihale toplantıları sonucunda MEM promosyonları belirleniyor. Yeni bir MEM promosyon anlaşmasında hak sahibi bireye 30,500 TL promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmış bulunuyor.

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MEM'DEN REKOR PROMOSYON

2024 yılında MEM promosyonlarındaki hüsran yerini mutluluğa bırakacağa benziyor. Genellikle yeni senede yeni promosyon anlaşmaları 25 bin lira üzerinde seyrediyor. Bununla birlikte geçtiğimiz gün düzenlenen Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü promosyon ihalesinde kazanan banka Yapı Kredi olarak açıklanmış bulunuyor.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bankalar arasında düzenlenen ihalede en yüksek teklifi vererek kazanan banka Yapı Kredi olarak açıklanmış bulunuyor. Yapılan açıklamada ise bu promosyonun MEM promosyonları içerisinde rekor seviyede olduğu belirtiliyor.

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