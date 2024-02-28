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PTT 2 çocuğa kadar 3 bin 610 TL- 6 bin 505 TL destek ödeyecek

Devlet tarafından dar gelirli bireye sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Özellikle de çocuklara ve çocuklu hanelere sağlanan destekler arasında SED desteği en yoğun ilgiyi görüyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:01
PTT 2 çocuğa kadar 3 bin 610 TL- 6 bin 505 TL destek ödeyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri devam ediyor. 7'den 70'e ihtiyaç sahibi her bireyi ilgilendiren destek ödemelerine belirli şartlarda hak sahibi olunurken, 20214 yılında da destek ödemeleri zamlanarak hesaplara aktarılmaya devam ediyor. Devlet tarafından kadınlara ve çocuklara sağlanan çok sayıda yardım bulunuyor. Devlet özellikle de bu iki kesime verdiği önemi sağladığı desteklerle ispatlarken, okuyan çocuğun, ailesinin yanında kalabilmesi ve okullardaki eşitsizliğin ortadan kalması adına da çalışmalar devam ediyor. Çocuklara sağlana destekler arasından SED desteği uzun zamandır merak konusu oluyor. Ay ay hesaplara aktarılan SED yardımı başvuru şartlarını araştırıp da başvuru yapan aday, başvurusunun kabul edilmesi durumunda ay ay ne zaman hesaplara aktarılacağını merak ediyor. Her ay SED desteği ne zaman hesaplara yatacak sorusunun yanıtı araştırılırken, bir ay önceki ödeme tarihleri baz alınarak yeni dönem taksitleri sağlanıyor

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SED DESTEĞİ MART ÖDEME TARİHİ

Devlet tarafından sağlana n bir çok desteğin ödemesi ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarılıyor. SED desteği Şubat ayı ödemelerinin tamamlandığı bilinirken gözler Mart ayına çevrili bekliyor. Mart 2024 SED desteğinin de ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor.

SED DESTEĞİ ÖDEME TUTARLARI

Dar gelirli hanede bulunan 2 çocuğa kadar sağlanan SED Desteği çocuğun okul durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Okul öncesi eğitim için harcanan destek 3 bin 610 TL olarak belirlenirken, ilköğretim kademesine 5 bin 421 TL, ortaokul öğrencilerine 5 bin 782 TL ve üniversite öğrencilerine de 6 bin 505 TL ödeniyor.

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SED DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR

Aylık sağlanan SED desteği ödemeleri yıl boyunca sağlanıyor. Destek ödemeleri annelerin hesaplarına aktarılıyor. Başvuruların onaylanması adına da bazı kriterler bulunuyor. Türkiye'de yaşayan, 0-18 yaş arası evladı olan, kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3’ünden az olan anneler destek için başvuru yapabilir.

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

SED desteği için mevcut başvurular E-devlet üzerinden tamamlanabilmekte iken, diğer taraftan da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile de tamamlanabilmektedir. Başvuru sırasında TC kimlik kartı ve muhtaçlık kartının yanı sıra çocukların da kimliğinin olması gereklidir.

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