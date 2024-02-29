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PTT'den dev destek! O bireylere yüzde 30 fırsatı açıklandı

PTT ile TSK arasında yapılan iş birliği kapsamında TSK personeline indirim uygulaması devreye sokuldu.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:58
PTT'den dev destek! O bireylere yüzde 30 fırsatı açıklandı

Ülke geçmişimizin en köklü kuruluşu olan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) geçtiğimiz ay içerisinde deprem bölgesinde faaliyet gösteren esnafa yönelik başlattığı destek programında PTT kargı hizmetlerinde yüzde 20 indirim yapıldığı belirtilmişti. Yapılan düzenleme kapsamında geçtiğimiz günlerde yapılan bir işbirliği ile motivasyon arttırıcı projenin başladığı belirtildi. 

TL

PTT - TSK İŞBİRLİĞİ

PTT ile TSK arasında yapılan iş birliği kapsamında TSK personeline indirim uygulaması devreye sokuldu. PTT ile Milli Savunma Bakanlığı arasında yapılan anlaşmada TSK personeli ile ailelerine sağlanan yenilik ile kargo ücretlerine yüzde 30 indirim programı başlatıldı.

Yurtiçi kargo gönderimlerinde geçerli olan program kapsamında terörle mücadele ve Suriye harekat alanlarında vatanın güvenliğini sağlayan TSK personeline destek olmaya devam eden PTT, yurt içi varışlı kargo kullanımlarında yüzde 30 indirim sağlanacağı belirtildi.

PTT

PTT'DEN KARGO İNDİRİMİ

PTT ile TSK arasında varılan anlaşmada TSK personelinin çipli kurum kartları ile başvurmaları ve ailelerinin de kurum kartı ile ibraz etmeleri durumunda indirimden faydalanacağı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı personeline yönelik başlatılan kampanyanın moral ve motive artışının sağlanmasını hedeflediği belirtildi.

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