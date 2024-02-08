PTT emekli kredisi başınızın dibinde bitecek! Tek SMS'ye faizler 3'ten geri düşecek

Emekli zam oranın belli olduğu, farkların ödenmeye başladığı hatta yeni zamların da kulislerde dolaştığı şu günlerde emeklinin maaşı sadece giderlerini karşılayabilmekte. Özellikle de acil ihtiyacı olan ve kenarda da yatırımı olmayan emekli, bankaların sunduğu kampanyalara yönelim göstermekte. Bankalar da emekliye destek olmak adına promosyonlara ek olarak br çok kampaya düzenlemekte. PTT'de uzun zamandır Aktifbank ile birliği içerisinde ihtiyaç kredisi imkanı sağlamakta. Konut ya da araç kredisi işine karışmayan PTT; ihtiyaç kredisi ile ödemesi olan vatandaşa özel imkanlar hazırlarken, borç transferi olarak de bir çok fırsatı sunmakta.





PTT EMEKLİ KREDİSİ

PTT tarafından Şubat ayında açıklanan bir kampanya emeklileri yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklama kapsamında emekliye ödenen destek tutarının 100.000 TL'ye yükseltildiği belirtilirken, bu kapsamda faizlerin de düşürüldüğü belirtiliyor. 2023 yılı başında kredi faizleri yüzde 2'ye ulaşmazken, Yaz mevsimi itibari ile yüzde 2.5'tan ay ay artış göstermekte. Bunu sebebi olarak da TCMB'nin para politikaları gereği faizleri yükseltmesi olarak bilinmekte. Şubat ayı itibari ile 5'in üzerinde seyreden faiz oranları özellikle de emekliyi kara kara düşündürmekte. Bu kapsamda ihtiyacı olan nakde kat be kat fazla ödeyerek sahip olabilme imkanı cepleri de zorlamakta.

Ancak hal bu iken bankalar müşteri portföyünü arttırmak adına türlü türlü kampanyalar başlatmakta. Başlatılan kampanyalar ile birlikte de özellikle de emeklinin cebi dolmakta ya da refahı artmakta. PTT'de Aktifbank işbirliği ile sunduğu kredi kampanyasında tutarları yükseltti. Bu kapsamda 100.000 TL'ye yükselen kredi desteğinin faiz oranının ise yüzde 3 civarında olduğu belirtilmiş bulunmaktadır.

PTT KREDİSİ FAİZLERİ

Maaşını PTT'ye taşıyan emekli, kefil şartı olmadan SMS ile başvurarak emekli kredisi imkanından faydalanabiliyor. Aktifbank resmi internet sitesinde PTT onaylı destek kredisinin geri ödeme planı da paylaşılıyor. Banka tarafından yapılan hesaplamada emekliye özel olarak 3,19 olarak sunulan faiz, emeklinin puanına göre değişkenlik gösterebiliyor.