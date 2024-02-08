PTT emekli kredisi başınızın dibinde bitecek! Tek SMS'ye faizler 3'ten geri düşecek

PTT tarafından Şubat ayında açıklanan bir kampanya emeklileri yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklama kapsamında emekliye ödenen destek tutarının 100.000 TL'ye yükseltildiği belirtilirken, bu kapsamda faizlerin de düşürüldüğü belirtiliyor

PTT emekli kredisi başınızın dibinde bitecek! Tek SMS'ye faizler 3'ten geri düşecek
Yayın Tarihi:

Emekli zam oranın belli olduğu, farkların ödenmeye başladığı hatta yeni zamların da kulislerde dolaştığı şu günlerde emeklinin maaşı sadece giderlerini karşılayabilmekte. Özellikle de acil ihtiyacı olan ve kenarda da yatırımı olmayan emekli, bankaların sunduğu kampanyalara yönelim göstermekte. Bankalar da emekliye destek olmak adına promosyonlara ek olarak br çok kampaya düzenlemekte. PTT'de uzun zamandır Aktifbank ile birliği içerisinde ihtiyaç kredisi imkanı sağlamakta. Konut ya da araç kredisi işine karışmayan PTT; ihtiyaç kredisi ile ödemesi olan vatandaşa özel imkanlar hazırlarken, borç transferi olarak de bir çok fırsatı sunmakta.

tl

PTT EMEKLİ KREDİSİ

PTT tarafından Şubat ayında açıklanan bir kampanya emeklileri yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklama kapsamında emekliye ödenen destek tutarının 100.000 TL'ye yükseltildiği belirtilirken, bu kapsamda faizlerin de düşürüldüğü belirtiliyor. 2023 yılı başında kredi faizleri yüzde 2'ye ulaşmazken, Yaz mevsimi itibari ile yüzde 2.5'tan ay ay artış göstermekte. Bunu sebebi olarak da TCMB'nin para politikaları gereği faizleri yükseltmesi olarak bilinmekte. Şubat ayı itibari ile 5'in üzerinde seyreden faiz oranları özellikle de emekliyi kara kara düşündürmekte. Bu kapsamda ihtiyacı olan nakde kat be kat fazla ödeyerek sahip olabilme imkanı cepleri de zorlamakta.

Ancak hal bu iken bankalar müşteri portföyünü arttırmak adına türlü türlü kampanyalar başlatmakta. Başlatılan kampanyalar ile birlikte de özellikle de emeklinin cebi dolmakta ya da refahı artmakta. PTT'de Aktifbank işbirliği ile sunduğu kredi kampanyasında tutarları yükseltti. Bu kapsamda 100.000 TL'ye yükselen kredi desteğinin faiz oranının ise yüzde 3 civarında olduğu belirtilmiş bulunmaktadır.

PTT KREDİSİ FAİZLERİ

Maaşını PTT'ye taşıyan emekli, kefil şartı olmadan SMS ile başvurarak emekli kredisi imkanından faydalanabiliyor. Aktifbank resmi internet sitesinde PTT onaylı destek kredisinin geri ödeme planı da paylaşılıyor. Banka tarafından yapılan hesaplamada emekliye özel olarak 3,19 olarak sunulan faiz, emeklinin puanına göre değişkenlik gösterebiliyor.

Öne Çıkanlar
Bakanlık destek musluklarını açtı! O şarta uyan 1.760 TL aylık yardım alacak Bakanlık destek musluklarını açtı! O şarta uyan 1.760 TL aylık yardım alacak
Yastık altında 107 Bin TL’si olan zil takıp oynayacak! İş yeri deposu satışa çıkartıldı Yastık altında 107 Bin TL’si olan zil takıp oynayacak! İş yeri deposu satışa çıkartıldı
Ekmeğe gelen peş peşe zamlardan sonra herkes bu tarifle ekmeğini evde yapmak isteyecek! Ekmeğe gelen peş peşe zamlardan sonra herkes bu tarifle ekmeğini evde yapmak isteyecek!
Çok Okunanlar
Bankada parası olanlara kara kara düşünecek! Selçuk Geçer 'maalesef' diyerek duyurdu Bankada parası olanlara kara kara düşünecek! Selçuk Geçer 'maalesef' diyerek duyurdu Araç sahibi olmak için senelerce çalışıp para biriktirmeye son! 400.000 TL'niz hazır Araç sahibi olmak için senelerce çalışıp para biriktirmeye son! 400.000 TL'niz hazır Bakanlıktan tarihi müjde! O belgeyi getirene 5100 TL maaş+ elektrik faturası desteği Bakanlıktan tarihi müjde! O belgeyi getirene 5100 TL maaş+ elektrik faturası desteği Emekliye 2 maaş müjdesi! Artı 2500 TL ek ödeme cepleri şenlendirecek Emekliye 2 maaş müjdesi! Artı 2500 TL ek ödeme cepleri şenlendirecek Borcu olanlara hızır gibi yetişen kredi! 2 gün içinde şubeye başvurana verilecek Borcu olanlara hızır gibi yetişen kredi! 2 gün içinde şubeye başvurana verilecek TCMB Başkanı'ndan seçim zammı! Elektrik ve doğalgaz zammı kararı verildi TCMB Başkanı'ndan seçim zammı! Elektrik ve doğalgaz zammı kararı verildi