PTT nakit destek vanasını açtı! TC kimlik numarasını yazana 100.000 TL nakit!

PTT nakit sıkıntısı çeken vatandaşların yardımına koştu! 100 bin TL destek ödemeleri başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT 100 BİN TL ÖDEME

PTT tarafından yapılan son duyuruya göre nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşların nakit sıkıntılarını çözmek için 100 bin TL limitli yeni bir kredi kampanyası başlatıldı. İhtiyaç kredisi Aktif Bank işbirliğiyle düzenlendi. Başvuru yapmak için PTT müşteri olunması şartı aranıyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar ödemelerini aynı gün içinde kolaylıkla alabilecek.





100 bin TL kredi başvurusu yapan müşterilere 24 ay, 70 bin TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vade seçenekleri sunulacak. Başvurular kısa mesaj aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek. Kısa mesaj yoluyla başvuru yapacak vatandaşların 3050 numarasına kimlik numaralarını yazıp göndermeleri gerekiyor. Başvurular internet bankacılığı aracılığıyla da kolaylıkla yapılabilecek. PTT müşterisi olan vatandaşlardan kefil talep edilmeyeceği de duyuruldu.