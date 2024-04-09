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Ziraat Bankası'ndan kiracılara müjde! Kira yerine kendi evinizin taksidini ödeyin!

Bankalar tarafından düzenlenen konut kredisi kampanyaları yakında takip ediliyor. Ziraat Bankası ev sahibi olma hayallerini gerçekleştiriyor

Yayın Tarihi: 09.04.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 08:53
Ziraat Bankası'ndan kiracılara müjde! Kira yerine kendi evinizin taksidini ödeyin!

Ev sahibi olmak her bireyin hayali. Kirada oturmak zorunda olan birey, maaşından aylık kira ödemesi yapmak yerine kendi evinin borcunu ödemek adına sunulan konut kredisi faizlerini yakından takip ediyor. Kira fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte kredi faizlerindeki artış da vatandaşın ev alma hayallerini suya düşürürken, bankaların zaman zaman sunduğu kredi kampanyaları ev sahibi olma hayaline yakınlaştırmakta. Tam da bu noktada Ziraat Bankası tarafından bir süredir devam eden kampanya devreye girerken, banka ev sahibi olunması konusunda adeta öncülük ediyor.

Ziraat Bankası tarafından sunulan ortak konut kredisi kampanyası kirada oturan ya da ev sahibi olmak isteyen bireye umut ışığı oluyor. Ziraat Bankası ortak konut kredisi kampanyasında en az 2 en fazla 5 kişinin bir araya gelerek ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Bu sayede ise belirli bir gelirin üstünde maaşı olan bireyler, gelirlerini birleştirerek daha yüksek tutarlı kredi çekip Hayal kurulan eve sahip olma yolunda ilerliyor.

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ORTAK KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Ziraat bankası ortak konut kredisi kampanyasında birden fazla gelirin bir araya gelmesi ile birlikte yüksek kredi tutarına erişim kolaylaşmakta iken bu sayede geri ödemesi konusunda da büyük imkan sağlanıyor. Banka tarafından farklı vade seçenekleri ile birlikte taksitlendirme imkanları da müşterinin bütçesine göre ayarlanabiliyor. Öte yandan düşük faiz oranları da finansman yükünü hafifletiyor. Ziraat Bankası tarafından başlatılan konut kredisi kampanyası başvuruları bankanın şubeleri üzerinden ya da mobil bankacılık uygulamasında kolayca sağlanabiliyor. Bu sayede birçok kişi ev sahibi olma hayalini gerçekleştirebiliyor.

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ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMASI

Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan konut kredisi kampanyasında faiz oranı 4,29 olarak hesaplanırken, 120 ay vade ile 3 milyon konut kredisi kullanma imkanı da sağlanıyor. Bu kapsamda aylık taksit tutarı 130.000 TL civarında seyrederken 5 kişinin ortaklaşa çekmesi durumunda ise aylık taksit 25 bin TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Başvurular sırasında başvuru formunun doldurulması, bireylerin gelir belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı isteniyor.

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Ziraat Bankası'ndan kiracılara müjde! Kira yerine kendi evinizin taksidini ödeyin!

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