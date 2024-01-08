PTT para musluklarını açtı! Başvuranlara anında onaylı 10.000 TL kredi!

PTT, emekliler İçin uygun koşullarda kredi imkanı tanıyor. Yararlanmak için acele edin....

PTT para musluklarını açtı! Başvuranlara anında onaylı 10.000 TL kredi!
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PTT’DEN EMEKLİYE ANINDA 10 BİN LİRA 

PTT, yeni yılda emeklilere özel olarak yeni bir kredi kampanyası oluşturdu. Buna göre acil paraya ihtiyacı olan emekliler bu destek ödemesi ile 10 bin liraya kadar ödeme alabiliyor. Uygun taksit ve faiz oranları ile emeklilerin cebini rahatlatacak olan bu ödemenin detayları ise haberimizde….

para

Emekliler, T.C. kimlik numaraları ile PTT şubelerinden 10 dakika içinde 10.000 TL ödeme alabilecekler. Aktif Bank ve PTT işbirliğiyle hazırlanan bu krediye göre başvurular bu ay sonuna kadar devam edecek.

PTT VE AKTİF BANK’TAN DEV KAMPANYA

Emekliler için hazırlanan kampanya ile emekliler 10 bin lira ödeme alabilecekler. Başvuru için ise emekliler şubeden ya da şubeye gitmeden online veya mobilden de başvurularını yapabilecekler. Emekliler cep telefonlarından 3050 ye sms atarak başvuru yapabilecekler. Tc numaralarını bu numaraya mesaj atan emekliler başvuru onay mesajı aldıktan sonra PTT şubelerine giderek ödemelerini alabilecekler. Emekliler için oluşturulan bu kredi 31 ocak tarihine kadar sürecek.

KREDİNİN DETAYLARI

Emekliler 10 bin kredi tutarını 36 ay yüzde 3.19 faiz oranı ile çekebilecekler. Bu bağlamda emekliler aylık 539,68 TL ödeyerek 10 bin liranın sahibi olabilecekler. Emekliler nakit sıkıntılarını bu özel kredi teklifi ile rahatlıkla giderebilecekler.

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