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Rafları boşaltan kampanyadan sonra yeni 1 Alana 1 Bedava çılgınlığı: Banyolar şenleniyor

Migros2ta kampanya çılgınlığı devam ediyor. 1 Alana 1 Bedava kampanyası yine başladı. Migros tüm rafları yeniliyor

Yayın Tarihi: 23.03.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 14:22
Rafları boşaltan kampanyadan sonra yeni 1 Alana 1 Bedava çılgınlığı: Banyolar şenleniyor

Geçtiğimiz hafta Migros mağazalarında başlatılan 1 Alana 1 Bedava kampanyası adeta izdiham yaratmış ve raflar adeta talan olmuştu. Atıştırmalıklarda yapılan indirim kampanyası bitmeden ürünl stokları tükenmişti. Biten kampanya akabinde bu hafta da Migros 1 Alana 1 Bedava kampanyasını başka kategori ürünlerine düzenledi. Mart'ın son haftasına girdiğimiz şu günlerde marketler tarafından indirim kampanyaları duyurulmaya devam ediyor. Başlatılan kampanyalar ile müşteriye en ucuza ürün tedariği sağlanıyor. Diğer taraftan Ramazan ayına özel olarak düzenlenen kampanyalar ile birlikte indirimin adeta feriştahı yaşanırken, Migros tarafından başlatılan yeni kampanyada banyonun temel ihtiyaçları yer aldı. 

Migros 1 alana 1 bedav kampanayası kapsamında Pazartesi gününe kadar geçerli olan kampanyada duş jellerinde 1 alana 2. si bedava olacak. Yüzde 50 indirimler, "Seç al" kampanyaları ve Sanal Markete özel indirimler ile bu hafta cebinizi de mutlu edebilirsiniz. 

migros

İŞTE MİGROS İNDİRİM KAMPANYALARI

Migros'ta 5-aL 4 öde, 3 al 2 öde kampanyaları devam ediyor. Bu kapsamda birçok üründe avantajlı fiyatlardan yararlanılma imkanı sunulurken seçili ürünlerde belirli miktarda alışveriş yapana diğer aldığı ürünler bedavaya denk geliyor. 

Öte yandan 100 TL ve üzeri Nescafe alışverişlerinde müşteriye özel olarak ₺20 indirimi, kahve severlerin kaçırmaması gerekiyor. Temizlik ürünlerinde büyük tasarruf ettirecek indirim hijyenik ürünlerde %30 indirim olarak müşterine sunulurken, erkeklerin bakımına uygun fiyatlarla özen göstermesi amacıyla tıraş ürünlerinde %40 indirim kampanyası da başlamış bulunuyor. 

Komili marka ayçiçek yağı 5 litre ikili alımlara özel olarak başlatılan indirim kampanyası ile stokların tamamlanması amacı hedefleniyor. Öte yandan deterjanlarda uygulanan indirimler Migros'ta ucuzunu Bul bulabilirsen kampanyası ile müşterinin karşısına çıkıyor.

 25 Mart Pazartesi günü sona erecek kampanyalarda 2 al 1 öde kampanyaları kapsamında birçok marka duş jelinde 2 tane ürün alana bir tanesi hediye veriliyor

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Rafları boşaltan kampanyadan sonra yeni 1 Alana 1 Bedava çılgınlığı: Banyolar şenleniyor

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