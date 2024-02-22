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Ramazan ayı gelmeden vazgeçilmezine fırsatçılık zammı geldi! 500 TL'den fazla açıklandı

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte vatandaşın mutfak alışverişleri de başlamış bulunurken, kimi ürünlere yapılan fırsatçılık zammı da gözlerden kaçmıyor

Yayın Tarihi: 22.02.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 15:20
Ramazan ayı gelmeden vazgeçilmezine fırsatçılık zammı geldi! 500 TL'den fazla açıklandı

Ramazan ayı son senelerde dar gelirli ve orta gelirli vatandaşı kara kara düşündürtmekte. Oruç sezonunun başlaması ile birlikte mutfaklarda bolluk ve bereketin yapılan zamlar ile fazla sağlanamayacağını bilen vatandaş, zamları yakından takip ediyor. Ramazan ayı için alışveriş yapmaya hazırlıkm vatandaşın karşısına Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurma fiyatları ve yapılan zamlar çıkıyor. Geçtiğimiz sene içerisinde hurma fiyatları 350 TL civarında satılırken 2024 Ramazan öncesinde 50o TL'nin üzerinde seyrettiği gözler önüne seriliyor. Geçmişten gelen gelenek olan hurma ile oruç açmak bu sene biraz zorlaşacağa benziyor. Özellikle de fırsatçılık zammı olduğu ön görülen hurma fiyatları stokçuluk yapan satıcının kıskacına girdiği tahmin ediliyor. 

zam

 

Ramazan ayı öncesinde yapılan zamlar arasına kahvaltılık ürünler dahil olurken, son yapılan zamda hurma fiyatları güncellemesi olarak karşımıza çıktı. Yeni yılda yüzde 10 civarında yapılan ürün zamlarına ilaveten yapılan yüzde  15'lik zam sonrasında yüzde 25'e ulaşan zam vatandaşın cebini yormaya devam ediyor. 

Enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesi, Aralık ayında asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam, gıda etiketlerine yansırken, satıcı da maliyetlerin artması sebebiyle yeni zam oranlarını güncellemeye devam ediyor. İlk toptancılarda başlayan zam furyası perakende sektörüne hızlı giriş yapmışa benziyor. Yapılan yorumlarda maliyet sebepli olarak zam uygulamasının yernde olduğu belirtilirken, kimi yorumlarda da özellikle fırsatçılık yapıldığı belirtilmiş bulunuyor. 

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