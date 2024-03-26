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Ramazan ayında başvuruyu bekliyor! Koli koli gıda dağıtımı sürüyor

Devlet tarafından dar gelirli bireylere sağlanan destekler nakit yardımının yanı sıra gıda kolisi şeklinde de sağlanabiliyor. Belediyeler de bu günlerde destek musluklarını açmış bulunuyor

Yayın Tarihi: 26.03.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 18:36
Ramazan ayında başvuruyu bekliyor! Koli koli gıda dağıtımı sürüyor

Vatandaşın temel ihtiyaçlarına olan erişimi gün gün azalmaya devam ediyor. özellikle de dar gelirli vatandaşın alım gücü gün gün düşmeye devam ediyor. Devlet tarafından dar gelirli bireylere sağlanan destekler nakit yardımının yanı sıra gıda kolisi şeklinde de sağlanabiliyor. Öte yandan bağlı bulunulan belediyelerden de gıda kolisi destekleri sağlanıyor. Ramazan ayının ortasına gelmeye hazırlandığımız şu günlerde iftar ve sahur sofralarına destek olmak amacıyla bir çok belediye de kendi sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli hanelere gıda desteği sağlıyor. Başvurulara açık olan belediyeler 7/24 dar gelirlinin ihtiyacı olan gıda yardımını hak sahibi bireye ulaştırmak amacıyla çalışıyor.

RAMAZAN'DA GIDA KOLiSİ DESTEKLERİ

Belediyeler dar gelirli vatandaşa ulaşmaya devam ediyor. Ramazan ayından baeri bir çok belediye dar gelirli bireye desteğini sürdürürken, Mersin Yenişehir Belediyesi ve Bafra Belediyesi tarafından yapılan açıklamada dar gelirli için gıda kolisi desteklerinin devam ettiği belirtilmiş bulunuyor.

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Ramazan ayı dolayısı ile mutfak temel ihtiyaçları olan ürünleri koli koli dağıtan Yenişehir Belediyesi, dar gelirliye sağlanan Halkkart'ın yanıs sıra üniversitede okuyan öğrencilere de desteğini esirgemiyor. Mübarek Ramazan ayında da elini cebine sokan belediye, dar gelirli bireylerin başvurması ile birlikte Ramazan Kolisi dağıtmaya devam ettiklerini bildirmiş bulunuyor.

Bafra Belediyesi de Ramazan ayı sebebiyle desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda dar gelirli, ihtiyaç sahibi olan ve Bafra sınırları içerisinde yaşayan bireye özel olarak Ramazan Kolisi dağıtılıyor. Mutfakların temel gıda ürünleri olan sıvı yağ, makarna, pirinç, şeker, un, kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulye, şehriye ve tuz gibi ürünler gıda kolileri içerisinde yer alıyor.

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